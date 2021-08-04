豪雨成災嘉義縣63住戶淹水逾50公分 發給救助金5千元

日前西南氣流帶來豪大雨，嘉義縣新港鄉累積降逾300毫米，全台最多雨量，不僅造成農畜產災情，還有住戶淹水逾50公分的災民，社會局請各鄉鎮市調查，共有新港、水上及太保等3鄉鎮市共62戶受災，每戶可獲5000元淹水救助金，

社會局說，豪雨淹水災情，請公所就災情實地勘查，如住屋因淹水屋內達50公分以上，可申報災害救助每戶5000元，依各公所回報，新港鄉60戶，水上鄉2戶，太保市1戶，共計63戶，後續待公所送件後，審核符合家戶，即速撥款。

縣府統計，日前豪雨災情，全縣有66處淹水，其中，淹水逾30公分者19處，以新港鄉6處最多，其次六腳鄉5處，民雄、溪口鄉各3處，太保市2處；淹水逾50公分者，包括新港奉天宮前、西庄、溪口鄉小柴林腳、田心仔、六腳鄉灣內等地。

豪雨強襲造成部分地區受災嚴重，財稅局提醒，民眾可申請減免房屋、使用牌照稅，房屋淹水達50公分以上有居住事實，以實際淹水日為準，每30日停徵1個月房屋稅，不足30日者以30日計，財稅局將主動依照社會局提供水災淹水救助補助清冊，辦理減免1個月房屋稅，建議民眾可先拍照存證，以做為淹水救助補助的參考依據。