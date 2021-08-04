台南兒童藝術教育節「藝起學」 開啟5感新體驗

因應疫情，台南市教育局將兒童藝術教育節「藝起學」活動，轉型為線上親子互動夏令營，課程叫好又叫座，教育局長鄭新輝表示，3周來藉由「創藝總鋪師」等課程，帶領親子體驗集結聽覺、嗅覺、視覺、味覺、感覺的5感體驗之旅，豐富暑期學習與生活。

台南市兒童藝術教育線上親子互動夏令營後兩周課程有仙草國小教師團隊「創藝總鋪師」、和順國小及龍潭國小「魔幻藝作—線條與聲音的流轉」、長興國小「宅家玩動畫」、龍潭國小「光影與藝術的對話」、和順國小「居家偶們在一起」、長興國小「藝起Life Show」等課程，課程受親子熱烈迴響，共有270名學生與家長熱情參與。

「創藝總鋪師」講師透過實際操作示範，引領學生製作芒果奶酪、烘焙雙色小餅乾，小朋友透過螢幕認真聽解說、認識烘焙的材料、細心準備所有素材，將芒果雕成玫瑰花，忙得不亦樂乎。

「魔幻藝作—線條與聲音的流轉」則在器皿中畫上魚，再放入水，呈現魚兒漂浮，進而透過故事撰寫與照片拍攝，創作4格動畫，加上美妙的故事旁白與背景音樂，每個人都是創意的編導及藝術家。

「居家偶們在一起」由老師實際操作示範，帶領學員由模仿動物的肢體動作、描述家中玩偶的特色與聲音等引起動機，然後引導學生發揮想像力創作紙偶、手指偶、襪子偶等，最後練習操偶並搭配以豐富的肢體動作及聲音呈現故事劇情。

教育局長鄭新輝表示，未能及時報名參加親子線上課程的親子，可透過教育局公告系統及台南市兒童藝術教育節粉絲專頁連結，上網觀看課程教學影片，讓充滿創意的精采課程豐富暑假生活。

兒童藝術教育節粉絲專頁