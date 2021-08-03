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廢棄物占據東石漁港 嘉義縣農業處怪手清除

中央社 / 嘉義縣3日電

近日大雨為朴子溪帶入大量廢棄物，轉流入東石漁港，影響船隻進出；嘉義縣政府農業處漁業科長張建成說，今天出動怪手，預計3天清完。

連日大雨造成嘉義縣淹水與農業災損，東石漁港也由於朴子溪從中上游帶入大量玻璃瓶、保特瓶、安全帽、垃圾及草木等廢棄物，沖刷流入港內，影響船隻進出。

張建成表示，農業處上午妥備機具進港清理，為加快速度，在水域派漁筏協助推進漂浮廢棄物，岸邊有怪手清撈，一車車清走漂流物。

張建成說，根據交通部中央氣象局預報，5日起可能會有新一波大雨，預估仍會有漂流物流入港區，就持續清理。

張建成表示，西南氣流會將大量漂浮廢棄物帶入東石港，進港船隻須慢慢開，才能避免引擎受損，造成漁民困擾，也凸顯民眾環境保護意識不足。

廢棄物 朴子溪 東石

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