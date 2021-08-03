因應暴雨再度來襲 張麗善率隊巡視防洪設施加強戒備

雲林縣遭受大雨襲擊後，各地傳出淹水災情，雲林縣長張麗善繼昨天巡視北港、水林、口湖，今天再帶領團隊沿著四湖、台西、麥寮等鄉鎮現勘抽水站、防潮閘等，把尚未到位的治水設施進行檢討改善，同時對急需搶修的防洪設施盡速修復，她強調，極力爭取設備更新的1.36億元已到位，目前設計中，預計年底可發包。

張麗善率領水利、工務等單位，大陣仗到沿海各鄉鎮了解各地淹水情況及抽水機、抽水站運作情形，她說，這未來幾天仍有持續性強降雨，請鄉親嚴加防患，如有農損及屋內淹水達50公分以上，務必拍照存證並通報鄉鎮市公所，維護權益並降低災損。

縣府巡災團隊首站抵四湖鄉西湖橋抽水站，鄉長蘇國瓏說明抽水站前池太小，無法將林厝、林東兩村的瞬時雨量抽入舊虎尾溪，造成兩村淹水嚴重。張麗善當場允諾擴大前池並增加佈建抽水機，土地取得請公所多與地主協調。

隨後轉往麥寮鄉視察海豐社區，對縣府以兩百多萬元施工的抽水機平台應急工程，聽取水利處長許宏博說明施工情況，指該抽水站目前完成約75%，完工後共可佈設6座抽水機加速排水，改善當地淹水。

一行人轉往台西鄉了解路面工地工安及大排治理問題，張麗善表示，海口大排防潮閘及抽水機組，使用已逾20餘年鹽害腐蝕嚴重，恐無法負荷暴雨，才造成五港地區淹水，縣府向中央爭取設備更新經費1.36億元已到位，目前設計中，預計年底發包112年初完工。