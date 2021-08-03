快訊

桌球／5點大戰惜敗德國 中華男團無緣4強

第5輪破千萬人意願登記 陳時中曝12至18歲疫苗施打計畫

因應暴雨再度來襲 張麗善率隊巡視防洪設施加強戒備

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
為防患暴雨再來襲，雲林縣長張麗善率隊巡視沿海各鄉鎮的防洪設施，允諾加速整修防備。記者蔡維斌／翻攝
為防患暴雨再來襲，雲林縣長張麗善率隊巡視沿海各鄉鎮的防洪設施，允諾加速整修防備。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣遭受大雨襲擊後，各地傳出淹水災情，雲林縣長張麗善繼昨天巡視北港、水林、口湖，今天再帶領團隊沿著四湖、台西、麥寮等鄉鎮現勘抽水站、防潮閘等，把尚未到位的治水設施進行檢討改善，同時對急需搶修的防洪設施盡速修復，她強調，極力爭取設備更新的1.36億元已到位，目前設計中，預計年底可發包。

張麗善率領水利、工務等單位，大陣仗到沿海各鄉鎮了解各地淹水情況及抽水機、抽水站運作情形，她說，這未來幾天仍有持續性強降雨，請鄉親嚴加防患，如有農損及屋內淹水達50公分以上，務必拍照存證並通報鄉鎮市公所，維護權益並降低災損。

縣府巡災團隊首站抵四湖鄉西湖橋抽水站，鄉長蘇國瓏說明抽水站前池太小，無法將林厝、林東兩村的瞬時雨量抽入舊虎尾溪，造成兩村淹水嚴重。張麗善當場允諾擴大前池並增加佈建抽水機，土地取得請公所多與地主協調。

隨後轉往麥寮鄉視察海豐社區，對縣府以兩百多萬元施工的抽水機平台應急工程，聽取水利處長許宏博說明施工情況，指該抽水站目前完成約75%，完工後共可佈設6座抽水機加速排水，改善當地淹水。

一行人轉往台西鄉了解路面工地工安及大排治理問題，張麗善表示，海口大排防潮閘及抽水機組，使用已逾20餘年鹽害腐蝕嚴重，恐無法負荷暴雨，才造成五港地區淹水，縣府向中央爭取設備更新經費1.36億元已到位，目前設計中，預計年底發包112年初完工。

張麗善強調，極端氣候雨勢快又急，昨天雲林雨量全台第4高，超過現有排水系統承載量，縣府將檢視各地大排、側溝及箱涵等排水系統，並進行通盤檢討找出淹水原因及對策，守護鄉親安全。

為防患暴雨再來襲，雲林縣長張麗善率隊巡視沿海各鄉鎮的防洪設施，並嚴加佈防。記者蔡維斌／翻攝
為防患暴雨再來襲，雲林縣長張麗善率隊巡視沿海各鄉鎮的防洪設施，並嚴加佈防。記者蔡維斌／翻攝
為防患暴雨再來襲，雲林縣長張麗善率隊巡視沿海各鄉鎮的防洪設施。記者蔡維斌／攝影
為防患暴雨再來襲，雲林縣長張麗善率隊巡視沿海各鄉鎮的防洪設施。記者蔡維斌／攝影
為防患暴雨再來襲，雲林縣長張麗善率隊巡視沿海各鄉鎮的防洪設施。記者蔡維斌／攝影
為防患暴雨再來襲，雲林縣長張麗善率隊巡視沿海各鄉鎮的防洪設施。記者蔡維斌／攝影
為防患暴雨再來襲，雲林縣長張麗善率隊巡視沿海各鄉鎮的防洪設施，並嚴加佈防。記者蔡維斌／攝影
為防患暴雨再來襲，雲林縣長張麗善率隊巡視沿海各鄉鎮的防洪設施，並嚴加佈防。記者蔡維斌／攝影
為防患暴雨再來襲，雲林縣長張麗善率隊巡視沿海各鄉鎮的防洪設施。記者蔡維斌／攝影
為防患暴雨再來襲，雲林縣長張麗善率隊巡視沿海各鄉鎮的防洪設施。記者蔡維斌／攝影

淹水 張麗善 雨量

延伸閱讀

雲縣奧運獎金「升等」 奪金+破紀錄可獲180萬

田徑／「台灣欄神」陳奎儒今晚出賽 陳父用金句勉勵兒子

大雨來襲！雲林積淹水致災 農損估逾800萬

雲林北港暴雨狂炸成災 張麗善：住家積水50公分可報災

相關新聞

連日強降雨致災 雲縣農損逼近千萬元

西南氣流影響帶來連日強降雨，尤其昨天雨勢猛烈，造成雲林縣多處發生積淹水情況，農損災情也隨之浮現，多數的農作物不敵雨水，不...

北港暴雨狂炸後放晴 受災戶清理泡水家具不想請補助

雲林縣北港鎮昨天遭受20年來最強的暴雨，致西區的樹腳里一帶淹水嚴重，不過積水很快消退，今天出了大太陽，各家戶忙著清理住家...

從缺水到淹水 立委倡防洪要有共同生活圈思維

近期豪雨狂炸南台灣，高雄田寮有透天厝慘淹半層樓高，鳳山鬧區汪洋一片，淹水民怨四起。立委張其祿、高雄市議員吳益政今線上與水...

豪雨成災西瓜田泡水 台南農損破百萬

西南氣流豪雨，各地陸續傳出農損，台南市政府農業局調查農損；截至今天全市損失約128萬元，農業局已請各區公所持續監控豪雨影...

豪雨加野鳥誤觸！2775戶停電 高雄居民以為517停電再現

高雄楠梓土庫一帶，今天中午無預警停電，當地居民以為「517大停電」再現；台灣電力公司高雄區營業處獲報後，經巡查發現，受豪...

屏東縣續發大雨特報 瑪家鄉土石坍方封路

這波西南氣流為屏東縣帶來豪大雨，屏東縣平地雨量最大的在新園鄉，2天累積雨量260毫米，山區雨量最大的是瑪家鄉，連續2天累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。