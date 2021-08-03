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嘉市北港路「通港橋」8千萬重建加大斷面 排水力多1倍

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市北港路通港橋下的排水斷面，市府爭取水利署核定8000萬元預算，將重建擴大跨距，從原本17公尺的跨距，將拉大到31米，記者林伯驊／攝影
嘉義市北港路通港橋下的排水斷面，市府爭取水利署核定8000萬元預算，將重建擴大跨距，從原本17公尺的跨距，將拉大到31米，記者林伯驊／攝影

嘉義市昨天瞬間強降雨造成多處積淹水，曝出目前排水系統無法負荷，市府工務處強調，近日已獲水利署核定重建北港路的通港橋，跨距將從17公尺增至31公尺，若今年底順利發包、預計後年中旬完工，另嘉市中央排水尾端也想改善擴大斷面，計畫未獲准，會持續爭取。

至於興業西路地下道昨淹水封閉近8小時，上次淹水可追溯至2014年6月，工務處認為，昨排水系統有1組、共3台遭雷擊故障，若正常運轉，排水應更快速，會加裝避雷措施。

工務處表示，通港橋下的排水斷面過小，規畫重建將原本17公尺的跨距，拉大到31米，高度不變，通水斷面增加快一倍，排水能力預期也多一倍，提報8000萬預算獲水利署核准，預計12月發包，工期435天。

由於嘉市中央排水的尾端，呈現90度彎曲且斷面小，工務處構想加大斷面並順流，也提報6000萬預算，水利署暫未核准，工務處指會持續爭取。

工務處指出，昨天最大雨量約10分鐘16毫米，換算每小時近百毫米，但嘉市排水量能約每小時65毫米至70毫米，以往一般情形都能應付，面對近年短時間強降雨的極端氣候，就會較難負荷，此為各縣市甚至各國家問題。

嘉義市北港路通港橋下的排水斷面，有一邊較為狹窄，另有1小道為灌溉渠道。記者林伯驊／攝影
嘉義市北港路通港橋下的排水斷面，有一邊較為狹窄，另有1小道為灌溉渠道。記者林伯驊／攝影

水利署 淹水 北港

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