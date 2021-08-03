鄭怡靜拿銅桌球館問題再起 南市府：爭取1500萬整修

台南出身的桌球好手鄭怡靜今年在東奧中，與來自宜蘭的林昀儒，拿下台灣史上首面混雙銅牌，後續卻引發台南桌球資源被剝奪等相關爭議，台南市政府表示，桌球館一直都是委託桌球委員會經營，是在縣市合併後，審計部糾正相關合約有瑕疵，經過6次招標才委外給民間企業經營，而目前已爭取到1500萬元整修，未來會繼續投入更多資源，發展體育。

台南市長黃偉哲市長表示，南市運動員的訓練環境在歷任市長的努力下，漸漸地越來越好，但確實還不夠好，市府仍會繼續努力為運動員打造更好的環境，通盤檢討運動訓練場地不足、設備老舊的問題。今年市府也努力向中央爭取前瞻二期的經費補助，其中包含桌球館約1500萬元整建計畫，未來市府絕對會在確保選手訓練空間不受壓縮之前提下，提供市民運動空間，深耕桌球基層運動。

教育局長鄭新輝表示，在縣市合併之前，桌球館依據當時的台南市立運動場地委託經營自治條例及政府採購法規定，自民國95年起辦理公開招標後，與台南市體育會簽訂了5年契約，並由桌球委員會經營管理。

99年12月25日縣市合併之後，原南市的自治條例廢止，為了避免法規適用分歧，因此以延長契約方式委託桌球委員會持續經營管理，讓桌球館的使用不會因機關整併而受到影響。但因原訂委託契約無續約規定、契約屆滿後展期也無依據，體育處未重新辦理招標程序，逕以延長契約方式辦理顯已不符規定，因而在101年10月被審計部台南市審計處糾正。

在未依法重新辦理公開招標前，市府為避免桌球館委託經營無限期延約再遭糾正，因此採取暫時延約、1年短約、收回自管並收取補償金的方式因應。最後，才在106年依規定重新辦理委託經營管理公開招標，經過多次流標，第6次才標出。

體育處表示，桌球館屬於政府的公共資產，其委託經營管理必須依法行政，否則就是違法。桌球館自民國95年到106年7月皆由會桌球委員會經營管理是不爭的事實，市府重視桌球選手的訓練並沒有因誰當市長而有任何改變，所以才會以各種方式讓桌球委員會持續經營，即使是依法辦理公開招標，也多次向桌球委員會邀標。

由於106年7月以前，桌球館的經營主體皆為桌球委員會，因此若有人將104年全運會桌球團體賽24連霸失利，106年全運會僅得第5名的原因，歸責於桌球館委外經營，似乎未盡合理。因為108年全運會南市桌球又重新奪回桌球團體賽冠軍。