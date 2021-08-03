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新營文化中心推好康 新辦借書證送旅行收納袋六件組

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營文化中心圖書館推限時好康 新辦借書證送旅行收納袋六件組。圖／新營文化中心提供
台南新營文化中心圖書館推限時好康 新辦借書證送旅行收納袋六件組。圖／新營文化中心提供

疫情穩定，台南市政府文化局新營文化中心圖書館重新開放，館方即日起至本月14日限量祭出「新辦借書證贈送旅行收納袋6件組」小確幸活動。此外，凡設籍本市0至5歲幼童，加碼可獲得閱讀禮袋1份，歡迎還沒辦過借書證的市民朋友，把握機會。

重新開放的新營文化中心，在人流上也因應防疫降載；3樓圖書館容留上限100人、B1兒童閱覽室上限30人、6樓自修室上限60人，並採梅花座、實聯制等管制措施。

文化局長葉澤山表示，為回饋民眾並推廣閱讀風氣，推出新辦圖書館借閱證，即致贈「旅行收納袋6件組」1份，另配合教育部「閱讀起步走-閱讀禮袋」贈書活動，只要設籍南市且為0至5歲嬰幼童，除辦新證外，且現場借閱3本書籍，還可再領取「閱讀禮袋」兒童繪本1份。

民治文化中心管理科長楊馥菱也表示，凡未持有台南市公共圖書館借閱證之民眾，均可至圖書館3樓櫃台申辦，成年人需攜帶身分證或駕照，小朋友則需準備戶口名簿及其父母或監護人證件，就可把限量好禮帶回家。

為避免久候、群聚，民眾可事先至台南市公共圖書館官網https://is.gd/wPPDfd，預先線上填寫辦證資料，再攜帶所需證件至現場辦證。相關問題，可電洽顏小姐（06）6321047轉3617。

台南新營文化中心圖書館推限時好康，新辦借書證送旅行收納袋六件組。圖／新營文化中心提供
台南新營文化中心圖書館推限時好康，新辦借書證送旅行收納袋六件組。圖／新營文化中心提供

圖書館 文化局 駕照

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