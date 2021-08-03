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曾文水庫中午洩洪 下午排量增加南水局提供線上直播
台灣最大的水庫曾文水庫中午12點洩洪了！管理單位南區水資源局為了減少水庫下游衝擊，決定採取漸進式排洪，雖看不到莫拉克風災當年洩洪壯觀畫面，還是有不少民眾專程到水庫觀看；因下午一點以後排洪量會提高，管理單位南區水資源局呼籲下游曾文溪沿岸民眾要留意。
南水局也提供線上直播服務，民眾可以上YouTube連結，透過網路觀看。
曾文水庫因儲水量已經近4.7億公噸，水位中午已達到標高227.81公尺，距離滿水位228公尺只剩19公分；南區水資源管理局表示，雖然集水區上午沒有下大雨、但水庫繼續進水，預計中午12點預防性洩洪，開始以每秒約350立方公尺水量，再逐步提高，希望減少下游河道排水壓力，已提醒下游地區民眾留意。
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