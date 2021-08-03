台南首創旅宿業防疫補助 核准461家1448萬

受疫情影響，台南市觀旅局全台首創推出旅宿業因應防疫整備補助，啟動紓困專線。截至2日為止，申請比例達86.7%，審核通過撥款計461家旅館業者，補助核發金額新台幣1448萬元。

依台南市政府觀光旅遊局數據，自5月28日推出這項紓困方案以來，截至8月2日共577家業者送件申請補助，申請比例達86.7%。其餘案件將從速審核撥款，並提醒尚未申請業者請8月底前送件申請。

為降低業者申請文件準備時間，觀旅局參酌已送件業者容易缺漏補件地方再次提醒，製作申請資料指引8步驟供業者一步一步準備。申請業者可到台南旅遊網行政服務網/防疫專區/紓困方案/南市觀旅局因應旅宿業防疫整備補助要點頁面下點選（網址）。

觀旅局長郭貞慧今天表示，台南一向是觀光旅遊重鎮，為減輕3級警戒對觀光產業影響，除發布「旅宿業因應防疫整備補助」，也推出「台南好給力-觀光產業紓困貸款利息補貼」及「感心安心住-獨居長者等候新冠肺炎篩檢期間入住防疫旅館補助」等紓困計畫，以期與觀光業者共度難關。

因應台南市旅宿業者COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫整備工作，觀旅局依各旅宿規模級距提供2萬、4萬、6萬、8萬元不等的一次性定額補助金額，另外執行3個月以上防疫旅館者可依加入房間數額外補助2到8萬元。