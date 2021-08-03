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集水區降雨豐 曾文水庫睽違近2年洩洪

中央社 / 台南3日電

南部地區連日降雨，台南各主要水庫蓄水量增加快速，南化水庫已滿庫自然溢流多時，曾文水庫今天蓄水率已超過9成，中午12時起進行洩洪，是近2年來首度洩洪。

容量約5億立方公尺的曾文水庫是全台最大水庫，因去年沒有颱風等因素帶來大規模降雨，上一次洩洪已是近2年前的2019年8月15日；曾文水庫在今年5月底時因久旱未雨，蓄水率剩下不到4%，但6、7月連續幾次降雨帶來豐沛進水，蓄水量上升快速。

經濟部水利署南區水資源局長連上堯表示，由於曾文水庫集水區連日降雨豐沛，昨天下午5時先開啟永久河道放水道進行小流量調節性放水。上午評估入流量仍高，因此決定12時開始開啟閘門從溢洪道直接洩洪，並配合發電發水，總放流量達每秒350立方公尺。

連上堯表示，下午預計再把放水流量逐漸提高到每秒950立方公尺，預計將水庫水位降到標高226公尺、蓄水率約85%左右，預留蓄洪空間，以防接下來還會有大規模降雨，也提醒民眾在水庫洩洪期間遠離曾文溪下游河床，注意安全。

依南水局中午12時觀測資料，曾文水庫蓄水量4億6861萬立方公尺，水位標高227.81公尺，蓄水率91.96%；烏山頭水庫蓄水量7767萬立方公尺，蓄水率98.84%；南化水庫仍持續滿庫溢流中。

南化水庫 曾文水庫集水區

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