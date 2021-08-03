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台南市日本人協會贈南市日本名家繪本 今送達市總圖館
台南市日本人協會日前拜訪市長黃偉哲時表示，將捐贈50本日文繪本給台南市新總圖書館，今天將書送到，由立委郭國文服務處執行長黃肇輝見證、交給館長洪玉貞，並再次感謝台南及台灣對在台日人照顧。協會盼捐書能豐富館藏，促進市民對日本的認識、持續帶動日台友好及「善的循環」。
協會理事長野崎孝男說，許多在台日人都選擇台南居住、就業或開店，也非常喜歡和善良的台南人交朋友，更感謝台南市政府對日僑的照顧，包含疫苗施打、紓困方案的爭取等等。因此協會剛成立就透過協會日語老師會員、精選了50本日文繪本，日本空運來台，今天就由他與協會常務理事関口要、常任監事大槻一郎還有大洞敦史、奥西克彦、吉川知里等理事與佐藤朝絵幹事代表捐贈。
洪玉貞表示，感謝野崎理事長以及協會各理監事，所贈日文兒童繪本都是日本相當著名的作者與出版社出版。增加這些日文繪本，更可以進一步帶動日語學習、日本文化認識，未來也可以舉辦相關的繪本閱讀學習活動。
黃肇輝表示，日本一直是國人出遊首選，現在奧運東京舉辦也掀起一股日本熱；台灣學習日文人口也很多，透過日文繪本更可讓學習年齡層下降。感謝野崎理事長跟協會善舉，讓台日友好的口號持續化做行動。除了政府間疫苗贈送，民間繪本交流，甚至現在奧運場上互相加油等等，就是一種「善的循環」。
野崎孝男表示，疫情讓大家健康受威脅，但也能真正看出跨國情誼的堅定。希望透過捐書，再次表示在台日人對台灣的感謝，也期盼未來能有更多台南與日本各城市的交流活動。
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