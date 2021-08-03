曾文水庫中午起逐步增加調節性放水

受連日西南氣流帶來豐沛雨量，讓台南各水庫蓄水量快速增加，南區水資源局中午12時曾文水庫預計由原每秒50立方公尺調節性放水，逐步增加至每秒350立方公尺調節性放水。

台南市政府水利局接獲南水局預報通知後，已於11時先同步發送傳真及簡訊通知下游相關單位轉知民眾注意自身安全，並遠離河床。後續將視集水區降雨情形及入流量適度調整放流量，如有調整會再發通報。

依即時水情統計，曾文水庫截至上午10時蓄水率已達91%，總蓄水量達4.67億噸。南水局表示，水庫運用要點相關規定，當颱風、豪雨、超大豪雨情況或蓄水量超過運用規線上限時，為增加水庫滯洪容積，得執行調節性放水。

考量目前集水區持續有入流量，且水位持續上升，12時再增加調節性放水量，後續會視下游河川水位及降雨情況調整放水量。