曾文水庫中午起逐步增加調節性放水
受連日西南氣流帶來豐沛雨量，讓台南各水庫蓄水量快速增加，南區水資源局中午12時曾文水庫預計由原每秒50立方公尺調節性放水，逐步增加至每秒350立方公尺調節性放水。
台南市政府水利局接獲南水局預報通知後，已於11時先同步發送傳真及簡訊通知下游相關單位轉知民眾注意自身安全，並遠離河床。後續將視集水區降雨情形及入流量適度調整放流量，如有調整會再發通報。
依即時水情統計，曾文水庫截至上午10時蓄水率已達91%，總蓄水量達4.67億噸。南水局表示，水庫運用要點相關規定，當颱風、豪雨、超大豪雨情況或蓄水量超過運用規線上限時，為增加水庫滯洪容積，得執行調節性放水。
考量目前集水區持續有入流量，且水位持續上升，12時再增加調節性放水量，後續會視下游河川水位及降雨情況調整放水量。
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