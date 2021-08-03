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全台最大空心菜產地新港鄉災損嚴重 供貨量減菜價上漲

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣新港鄉昨天強降雨，古民村內溫室儘管密閉性高卻也難逃一劫，空心菜泡水，農民欲哭無淚。圖／蔡峻傑提供
嘉義縣新港鄉昨天強降雨，古民村內溫室儘管密閉性高卻也難逃一劫，空心菜泡水，農民欲哭無淚。圖／蔡峻傑提供

西南氣流影響，嘉義縣新港鄉昨天累積雨量逾300毫米，全台居冠，淹水造成全台最大空心菜（蕹菜）產地浸水災損嚴重，今天台北果菜批發市場每公斤45至50元之間，較水災前30至35之間，上漲10元以上，由於復耕需1個月，災損量少價漲， 婆婆媽媽恐難買到便宜空心菜，荷包又要縮水了。

有「國民菜」之稱的空心菜，是許多家庭常見的家常菜，全台8成供應量來自新港鄉，許多青農用溫室栽種，但這波西南氣流帶來的豪大雨，重創空心菜產地。

縣府農業處說，目前回報災損，以新港鄉、水上鄉最多，被害面積840.30公頃，損害程度20%，換算無收穫面積166.06公頃，預估損害金額1888萬2100元，受害品項包括：食用玉米、生食甘蔗、胡瓜、苦瓜、木瓜、二期水稻、蔬菜，新港空心菜面積127.09公頃，是全台最大產地，災損嚴重，產量減少，會影響市場價格。

新港空心菜由新港農會共同運銷台北果菜市場，未受災前，運銷量12至14公噸，今天減到8噸，減少4噸以上，量少價漲，批發市場每公斤45至50元之間，較水災前30至35之間，上漲10元以上，空心菜復耕到水災前供貨量至少1個月，價格看漲不跌。

以種空心菜為大宗的古民村、中庄村，遭遇60年頭一次大水，新港鄉農會總幹事林雅欣說，水退得太慢會造成葉菜長時間泡水腐爛，不只沒賣相，甚至無法收成，估計災損超過4成；古民社區發展協會理事長身兼空心菜農蔡峻傑表示，空心菜高度約20公分，但古民村最高淹到60公分，許多長輩都直呼這麼大的雨是60年來頭一次見到。

嘉義縣新港鄉昨天強降雨，古民村空心菜田浸在水中，賣像不佳只能做堆肥，農民欲哭無淚 。圖／蔡峻傑提供
嘉義縣新港鄉昨天強降雨，古民村空心菜田浸在水中，賣像不佳只能做堆肥，農民欲哭無淚 。圖／蔡峻傑提供

災損 農會 西南氣流

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