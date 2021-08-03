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台南黃金海岸廊帶公園完工 濱海觀光增亮點

中央社 / 台南3日電

台南市政府在南區黃金海岸規劃開發的海岸廊帶公園完工，配合經濟部水利署第六河川局完成公園附近的沙灘養灘、填砂造陸，讓原本公告的危險海域再度成為安全遊憩景點。

台南市政府工務局今天宣布黃金海岸廊帶公園（公62及公65公園）已開闢完成，往北可串聯安平港歷史風貌園區、台江國家公園及雲嘉南濱海國家風景區，可望成為濱海地區新亮點。

台南市工務局指出，2座公園面積共5.58公頃，工程總經費約新台幣9000萬元，將現有堤前階梯改善以及土堤培厚，增加堤頂活動空間及休憩設施，並重新配置種植植栽，延續防風林林蔭，增加綠美化景觀，既有停車場也重新規劃改善，可提供大型車、小型車及自行車使用，因應觀光人潮所需。

台南市工務局指出，第六河川局已完成臨近公園附近的沙灘養灘、填砂造陸，配合船屋委外營運，發展各項沙灘活動，讓原本公告的危險海域，成為具備安全與適度親水遊憩機能景點，營造無限商機，將重現黃金海岸昔日榮景。

台南市工務局指出，台86線快速公路與台17線公路交會口正好位於岸邊船屋北側停車場入口，經由台86線與通往國道1號、國道3號及高鐵台南站等交通門戶相當便利，並可連結奇美博物館、十鼓文化園區等觀光景點，預期將吸引大量休閒觀光人潮。

沙灘 國道 停車場

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