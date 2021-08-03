治水趕不上極端氣候 災民：快整治新港奉天宮周邊水患

受強烈西南氣流影響，昨天嘉義縣新港鄉累積降雨逾300毫米，時雨量128毫米，全台居冠，造成奉天宮前中山路變成河流，兩側商家淹大水，災戶叫苦，縣府水利處調查，淹水面積17公頃，水患主因除短時強降雨，六腳大排整治未完成，新港公園抽水站旁抽水站未完工；為因應淹水，縣府增加部署移動式抽水機，請求五河局支援。

經歷八八風災、八二三洪澇，水利署及縣府運用流域綜合治理計畫、前瞻治水預算，加速推動治水防洪工程，中央透過8年800億等計畫補助，至今共投下218億元治水，但奉天宮周邊淹水災情，突顯治水工程未竟全功，跟不上極端氣候。

「要加快六腳大排整治！」奉天宮副董事長林秀琴議員說，奉天宮周邊居民商家飽受淹水之苦，30年前中山路也淹水，還好這次大水來得快去得也快，面對極端氣候，宜加速治水，清除排水溝淤泥。災民說，淹水近8小時，許多商品、家具泡水受災，無法做生意，

縣長翁章梁昨天涉水視察災情說，以往奉天宮廟口前常淹水，因此優先提報前瞻基礎建設計畫，完善六腳大排整治，由下游整治至上游，另在新港公園旁新建抽水站，明年完工，避免淹水。

水利處長林谷樺指出，整治新港鬧區水患的六腳大排28公里，逐年編預算整治，目前只完成12公里，過去提報中央審查，因沿岸人口不多未被列優先核給較多預算，新建抽水站未完工，又前天降雨農田滿水，未能發揮蓄洪功能，加上短時間強降雨釀水患。