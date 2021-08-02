大雨來襲！雲林積淹水致災 農損估逾800萬

受西南氣流影響，近日的強降雨造成雲林縣各地發生積、淹水情況，也陸續傳出農損災情，縣長張麗善今天下午到北港、口湖等沿海鄉鎮勘災，經農業處統計，目前豪雨致災損失達872萬元，預估豪雨持續，水退後災情將更明顯，提醒農友遇災務必向地方公所通報，由相關人員進一步勘災確認後以提報中央救助。

張麗善表示，經農業處彙整各鄉鎮市公所提報災況，縣內包含落花生、西瓜、玉米、甘藷、洋香瓜、香瓜及養禽場等，皆有災損情形，且仍有雞隻淹水和漫流地區。

農業處長吳芳銘說，災損最多為落花生，受損面積約490公頃、受害程度10%、受損金額466萬餘元；西瓜受損面積約66.6公頃、受害程度11%、受損金額117萬餘元；食用玉米受損面積128公頃、受害程度8%、受損金額102萬餘元；甘藷受損面積44公頃、受害程度10%、受損金額53萬餘元，及洋香瓜、香瓜等農作物，農損總計857萬元。

吳芳銘指出，另元長鄉養禽場也有災損，損失5千隻色肉雞，金額約15萬元；水林鄉番鴨場目前因積水未退完全，待水退之後再行勘查，初估死亡數量約1500隻。