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隨招隨停！ 阿里山幸福巴士「十字-里佳」線明起上路

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣「幸福阿里山3路（十字-里佳線）」將於明起營運，採「全預約制」須事前向公所申請。圖為示意圖，非該路線車輛。圖／報系資料照片
嘉義縣「幸福阿里山3路（十字-里佳線）」將於明起營運，採「全預約制」須事前向公所申請。圖為示意圖，非該路線車輛。圖／報系資料照片

嘉義縣政府與阿里山鄉公所規劃，「幸福阿里山3路（十字-里佳線）」將於明起營運採「全預約制」，讓幸福巴士能夠更深入部落，改善過去因道路寬度不足而無法延伸到里佳村的狀況，幸福阿里山3路將串聯既有公路客運十字路車站、林鐵十字路車站、特富野、達邦及里佳等部落。

幸福阿里山3路自省道台18線十字路站發車，沿途停靠巴沙娜、特富野、達邦，終點站為里佳（里佳資訊站），是嘉義縣首條採「全預約制」的幸福巴士路線，開放每週二、三、四，上午8點至下午4點，每日2班次的預約服務，乘車前三日需電洽阿里山鄉公所預約，除固定停靠站，沿線提供民眾隨招隨停的貼心服務，歡迎多加利用。

嘉義縣阿里山鄉於109年已有兩條幸福巴士路線營運，一條為「幸福阿里山1路（龍美-茶山線）」，另一條為「幸福阿里山2路（石棹-豐山線）」，路線深入各部落，提供居民外出及部落之間公共運輸服務，盼透過幸福巴士模式提供偏遠地區基礎運輸服務，滿足鄉親外出、就學及就醫需求，提升山區公共運輸涵蓋率。

今年度「阿里山鄉幸福巴士計畫」獲交通部公路總局補助營運費用171萬餘元，縣長翁章梁上任以來，陸續推動大埔鄉、阿里山鄉、番路鄉、朴子市、東石鄉、大林鎮等6個鄉鎮，今年將有六腳鄉、布袋鎮及義竹鄉加入，讓所有偏鄉的居民都享有幸福巴士的公共運輸服務。

路線資訊表

單程公里數：26公里(十字-里佳)
單向行車時間：60分鐘
預約班次時刻：每週二、三、四 08:00-16:00提供2班次
營運方式：預約班次、隨招隨停
使用車種：7-9人座車輛

嘉義縣「幸福阿里山3路（十字-里佳線）」將於明起營運，採「全預約制」須事前向公所申請。圖／嘉縣政府提供
嘉義縣「幸福阿里山3路（十字-里佳線）」將於明起營運，採「全預約制」須事前向公所申請。圖／嘉縣政府提供

阿里山 巴士 公共運輸

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