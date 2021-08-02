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雲林3大糖廠文資保留完整 納入「台灣文化路徑」開發

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
建築師團對北港糖廠活化進行調研時，發現了早年建廠珍貴的藍曬圖。記者蔡維斌／攝影
建築師團對北港糖廠活化進行調研時，發現了早年建廠珍貴的藍曬圖。記者蔡維斌／攝影

為活化停產荒廢20年的雲林縣北港百年糖廠，文史團體透過立委蘇治芬催生「糖廠活化計畫」已獲文資局完成審核，文資局今天與文史人士座談並帶來好消息，強調雲林3大糖廠文資保留完整，將納入文化部最新推動的「台灣文化路徑」之中，帶動雲林古老產業的文化觀光發展。

今年6月推動的「北港糖廠活化計畫」包括宿舍群、廠房修整等將分期施工，這也是北港歷來規模最大的歷史場域修復工程，其中第1期蒸汽機車庫修復案已完成審查近期內可獲核定。

文資局長陳濟民今天率員與立委蘇治芬、地方文史人士座談，除說明北港糖廠活化計畫進度並交換意見外，北港糖廠也展示調研中被建築師團隊發現的近千張珍貴圖資，包含早年建廠的機械圖、建築圖等，被稱為「百年千圖」，讓文史人士大開眼界。

長期關注台灣鐵道文化也是醫師的許乃懿說，北港糖廠蒸汽機車庫有木構及磚造結構，歷史脈絡很特別，目前仍停放5台蒸汽機車，希望活化也能保有車庫原有功能。台灣永續聯盟書長陳建志則說，虎尾北往彰化、南往嘉義大林糖廠，是個好節點，不僅串接南北線，若結合國際慢城、國家綠道等元素，可使糖業文化路徑更豐富。

台糖副總經理黃進良也表示，將會配合文化路徑政策的執行，也建議避免各糖廠開發的同值性，應結合在地特色並與民間合作永續經營，以免空間閒置。

陳濟民說明文化部將從今年到114年推動「台灣文化路徑」計畫，包含1條台灣多元族群文化路徑、3條產業文化路徑及1條再造歷史現場文化路徑，其中產業包括平溪猴洞煤礦、阿里山林業及雲林糖業等3條文化路徑。

陳濟民表示，文化路徑政策將打破以往單一節點的保存思考，以共通性「主題」串聯成具台灣特色與文化深度的「文化廊帶」。

蘇治芬說，北港、虎尾及斗六糖廠是文資保存完整的3大糖廠，從最新「出土」的百年藍曬圖，文資豐碩可見一斑，尤其國內僅剩兩座糖廠在運轉，虎尾又是國內唯一使用小火車運蔗，將來以虎尾糖廠為主軸串連舊糖廠的活化，可成為糖業文化路徑的示範點。

建築師團對北港糖廠活化進行調研時，發現了早年建廠珍貴的藍曬圖。記者蔡維斌／攝影
建築師團對北港糖廠活化進行調研時，發現了早年建廠珍貴的藍曬圖。記者蔡維斌／攝影

北港 蘇治芬

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