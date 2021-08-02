政府防疫經費花去哪？ 民眾黨嘉義縣市捐物資質疑中央

台灣民眾黨今南下嘉義縣大林鎮公所及嘉義市警察局，捐贈防疫物資，並質疑政府防疫經費花去哪？直言疫情爆發，各國及民間企業相繼捐贈疫苗，民問募資捐醫療器材及各種防疫物品，但政府防疫買了什麼？

台灣民眾黨秘書長謝立功指出，國內疫情剛降為二級警戒，嘉義就爆發群聚感染，可見台灣社區感染隱憂仍在，新冠病毒沒有被消滅也並未絕跡。

他說，今年5月疫情爆發以來，政府已多次追加防疫、紓困預算，儘管口喊超前部署，但事實證明全慢半拍。前線防疫必需品匱乏，中央卻仍不食肉靡，不知基層防疫人員已面臨彈盡糧絕、捉襟見肘的情況。

這次會同帝篁國際公益平台，捐贈新式酒精噴霧槍39枝、酒精150桶及醫療級口罩7500片等防疫必需品，希望為疫情緊張的嘉義注入及時雨，共同守護全嘉人健康。