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政府防疫經費花去哪？ 民眾黨嘉義縣市捐物資質疑中央
台灣民眾黨今南下嘉義縣大林鎮公所及嘉義市警察局，捐贈防疫物資，並質疑政府防疫經費花去哪？直言疫情爆發，各國及民間企業相繼捐贈疫苗，民問募資捐醫療器材及各種防疫物品，但政府防疫買了什麼？
台灣民眾黨秘書長謝立功指出，國內疫情剛降為二級警戒，嘉義就爆發群聚感染，可見台灣社區感染隱憂仍在，新冠病毒沒有被消滅也並未絕跡。
他說，今年5月疫情爆發以來，政府已多次追加防疫、紓困預算，儘管口喊超前部署，但事實證明全慢半拍。前線防疫必需品匱乏，中央卻仍不食肉靡，不知基層防疫人員已面臨彈盡糧絕、捉襟見肘的情況。
這次會同帝篁國際公益平台，捐贈新式酒精噴霧槍39枝、酒精150桶及醫療級口罩7500片等防疫必需品，希望為疫情緊張的嘉義注入及時雨，共同守護全嘉人健康。
民眾黨嘉義市黨部主委吳亭蓁也說，民眾黨和民間企業都非常樂意募捐物資共同防疫，彌補政府所不足，但執政黨更應苦民所苦，讓前線防疫人員無後顧之憂，沒理由讓他們在辛苦值勤下班後，還剝奪回家抱小孩的權利，呼籲中央應迅速亡羊補牢，提供足夠的防疫物資支援地方。
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