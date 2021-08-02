南市弱勢保單紓困借款利息補貼 首撥661個名額

台南市長黃偉哲推動加碼1000名經濟弱勢紓困保單借款利息補貼方案，依市府向壽險公司查證核貸結果，第一批核准案件受惠人數661名，利息補貼款今天匯入申請人帳戶。

受理機關台南市政府財政稅務局指出，符合利息補貼資格案件，今天起撥付首批661名核准案件補貼款項；由於有部分案件資格不符，因此目前仍開放市民線上申請，後續視整體申請審查結果，再依次遞補為確定補助對象。

財稅局指出，由於這次加碼補貼利息申請程序容易，只要至財稅局紓困專區以手機或電腦線上申辦，免檢附任何佐證資料，後續由財稅局直接向各壽險公司查證，補貼款就會直接撥入申請人所留帳戶，因此民眾申請踴躍。

但能否獲得市府第1年0.9%利息補貼，以向壽險公司查證核貸結果為準，並依壽險公司核准借款日期為排序基準，因此不是只要申請就會給予利息補貼，民眾還是要先向壽險公司申請保單借款優惠專案核貸成功。

財稅局提醒申請案件不符合資格條件者，例如申請人未於今年6月28日前設籍台南市、未向壽險公司申請經濟弱勢紓困保單優惠借款或借款非屬該優惠專案核貸案件(利率1.28%)等都不予補貼，會以e-mail或電話通知申請人。

另外，這次補貼方案採預撥制，也提醒收到利息補貼民眾，如有於壽險公司核貸1年內提前償還，民眾應按借款未滿1年的天數補貼利息金額繳回市府。