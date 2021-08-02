抽水機遭雷擊 興業西路地下道淹水排除慢 機車仍硬闖

嘉義市今上午瞬間強降雨，導致市區多處地下道、路段積淹水，其中多年未淹的興業西路地下道，約10點多已淹約1顆輪胎，警方緊急協助封路，市府並啟動抽水機作業，不料疑閃電雷擊，造成其中1組短路故障，目前僅剩1組抽水機運作，地下道直到下午1點，封閉超過3小時。

目前興業西路地下道雙邊都已拉封鎖線交管，不料仍有機車、腳踏車闖入慢車道；1輛機車約12點多直接忽略管制人員，衝入機車道，但到中間水深處，立即熄火困住，騎士只能下車，用牽的方式從淹水區脫困，另有1個腳踏車騎士也騎入，但仍用騎的方式，緩慢騎出淹水段。

興業西路地下道現場交管人員表示，抽水機故障已經修理中，不確定何時恢復通行；市府工務處指出，興業西路地下道有2組抽水系統，1組都有3台抽水機，今上午大雨及雷電交加，疑有閃電打中抽水機，導致瞬間電流太大，其中1組的3台都短路，現剩1組努力排抽中。

嘉市今天上午降下短時間強降雨，東區好市多賣場的前方忠孝路，也是易淹水路段，今上午慢車道也淹水超過30公分，1輛轎車一度卡在路中動彈不得，幸好警方協助脫困。