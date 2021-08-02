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到台南吃美食 用LINE就能點餐、結帳兼外送超方便

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南老店莉莉水果店加入市政府觀光旅遊局建置的「台南美食安心點」Line點餐平台。圖／莉莉提供
台南老店莉莉水果店加入市政府觀光旅遊局建置的「台南美食安心點」Line點餐平台。圖／莉莉提供

防疫期間到台南玩、吃美食不必擔心，台南市政府觀光旅遊局建置「台南美食安心點」Line點餐平台，目前已有40多家美食業者加入，上線就能點餐、結帳，餐點還能外送，今天啟用，首次線上點餐單筆訂單不限金額，優惠折扣30元。

觀旅局為協助本市安心餐廳進行品牌線上轉型及行銷推廣，與數位平台攜手合作，建置「台南美食安心點」Line點餐平台，只要於Line ID搜尋@eattainan，加入「台南美食安心點」官方Line點餐平台，選擇想要訂購的美食店家，就能於線上點餐、選擇取餐方式(外帶或外送)及線上結帳。

觀旅局局長郭貞慧指出，防疫期間為了讓大家來台南能夠玩得開心、吃得安心，台南餐飲業者不僅致力於配合防疫工作，也十分支持市府數位轉型計畫，目前已上線店家除了有台南經典老店「莉莉水果店」及「阿霞飯店」，還有星級飯店「南科贊美酒店」及「台南大飯店」、以及能在古蹟裡用餐的「街役場古蹟餐坊」，還有很多在地小吃、異國美食、咖啡廳和早午餐等店家，除了可以外帶外送，民眾也可以在系統上選擇店家「內用」選單點餐，歡迎民眾線上點餐，把美食帶回家，安心在家享用台南美食佳餚。

隨著國內疫情趨緩，台南市政府宣布有條件開放餐飲內用，並推出「防疫安心標章」認證，其中觀旅局推動本市旅宿業附屬餐飲服務「安心內用認證」，從餐廳環境清潔、從業人員健康管理、從業人員衛生管理、民眾防疫措施等面向，7月26日迄今，已有15間業者經觀旅局輔導獲得認證。

台南市政府觀光旅遊局建置「台南美食安心點」Line點餐平台。圖／觀旅局提供
台南市政府觀光旅遊局建置「台南美食安心點」Line點餐平台。圖／觀旅局提供

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