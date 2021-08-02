快訊

直播／AZ、莫德納快要打光光 陳時中下午2時記者會說明

暴雨侵襲雲林北港緊急宣布停班停課 數百戶忙搬家具墊高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市議員方一峰結合在地企業捐口罩 助家扶弱勢家庭

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市議員方一峰結合在地企業捐口罩幫助家扶弱勢家庭。圖／方一峰提供
台南市議員方一峰結合在地企業捐口罩幫助家扶弱勢家庭。圖／方一峰提供

疫情使口罩成為生活必備抗疫用品，因為必須經常更換、對弱勢家庭增加了生活負擔。台南市議員方一峰今天結合在地善心企業加千實業、和仲連企業捐贈自家生產奈米銀抗菌防護口罩及醫療用口罩，共1萬5000片，要提供台南北區家扶中心之佳里服務處，分送西港、安定、佳里、七股、將軍、學甲、北門及麻豆區等八個區里230戶受助家庭。

方一峰表示，希望讓弱勢家庭能有足夠的口罩數量對抗病毒，無後顧之憂地安心防疫抗疫。此次的捐贈只是盡棉薄之力，現在疫情雖降到第二級警戒，但仍降級不解封，許多弱勢受助家庭更暫時無工作收入，讓家庭經濟雪上加霜，期盼疫情趕快獲得控制恢復生活日常。也希望拋磚引玉讓更多善心人士加入關懷受助家庭，幫他們過疫情難關。

台南市議員方一峰結合在地企業捐口罩幫助家扶弱勢家庭。圖／方一峰提供
台南市議員方一峰結合在地企業捐口罩幫助家扶弱勢家庭。圖／方一峰提供
台南市議員方一峰結合在地企業捐口罩幫助家扶弱勢家庭。圖／方一峰提供
台南市議員方一峰結合在地企業捐口罩幫助家扶弱勢家庭。圖／方一峰提供
台南市議員方一峰結合在地企業捐口罩幫助家扶弱勢家庭。圖／方一峰提供
台南市議員方一峰結合在地企業捐口罩幫助家扶弱勢家庭。圖／方一峰提供
台南市議員方一峰結合在地企業捐口罩幫助家扶弱勢家庭。圖／方一峰提供
台南市議員方一峰結合在地企業捐口罩幫助家扶弱勢家庭。圖／方一峰提供

疫情 口罩 弱勢家庭

延伸閱讀

北京疾控中心提醒：這些人員原則上不允許出京

防疫勤洗手卻洗出肌膚問題？皮膚科醫授緩解方法

好想上山下海！7處「熱門戶外景點」開放規定一覽，日月潭、墾丁適度解封

台南佳里2起長輩中風疑接種疫苗有關 醫院已通報衛生局

相關新聞

台南市議員方一峰結合在地企業捐口罩 助家扶弱勢家庭

疫情使口罩成為生活必備抗疫用品，因為必須經常更換、對弱勢家庭增加了生活負擔。台南市議員方一峰今天結合在地善心企業加千實業...

全聯續選台南虱目魚辦「虱目魚季」2件折10元

虱目魚產季至，台南市政府再度與全聯福利中心攜手合作推出『臺南「虱food」到你家』促銷活動，選用台南優質虱目魚，任選2件...

打造特色遊戲場 台南鹽水公20公園上網開放票選

打造真正屬於小朋友歡喜、家長放心的遊戲場所，台南市政府針對鹽水公20公園特色遊戲場，邀請市民一同上網票，希望提升公園遊樂...

隔壁的嘉縣工廠群聚 雲縣明起連5天供通勤者免費快篩

嘉義縣工廠群聚感染案共11人確診，其中有2例個案確診前，曾涉足雲林縣斗六市，縣府衛生局公布足跡並加強環境清消，而為防堵雲...

嘉縣豪雨成災封閉多處道路橋梁封閉 抽水機急出動

受西南氣流影響，嘉義縣豪雨成災，山區多處道路出現泥流和落石坍方，縣府凌晨緊急成立應變小組，並封閉多條道路和橋流，水利署也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。