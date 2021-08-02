台南市議員方一峰結合在地企業捐口罩 助家扶弱勢家庭

疫情使口罩成為生活必備抗疫用品，因為必須經常更換、對弱勢家庭增加了生活負擔。台南市議員方一峰今天結合在地善心企業加千實業、和仲連企業捐贈自家生產奈米銀抗菌防護口罩及醫療用口罩，共1萬5000片，要提供台南北區家扶中心之佳里服務處，分送西港、安定、佳里、七股、將軍、學甲、北門及麻豆區等八個區里230戶受助家庭。

方一峰表示，希望讓弱勢家庭能有足夠的口罩數量對抗病毒，無後顧之憂地安心防疫抗疫。此次的捐贈只是盡棉薄之力，現在疫情雖降到第二級警戒，但仍降級不解封，許多弱勢受助家庭更暫時無工作收入，讓家庭經濟雪上加霜，期盼疫情趕快獲得控制恢復生活日常。也希望拋磚引玉讓更多善心人士加入關懷受助家庭，幫他們過疫情難關。 台南市議員方一峰結合在地企業捐口罩幫助家扶弱勢家庭。圖／方一峰提供 台南市議員方一峰結合在地企業捐口罩幫助家扶弱勢家庭。圖／方一峰提供 台南市議員方一峰結合在地企業捐口罩幫助家扶弱勢家庭。圖／方一峰提供 台南市議員方一峰結合在地企業捐口罩幫助家扶弱勢家庭。圖／方一峰提供