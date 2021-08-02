網傳台南疫苗不足 黃偉哲：假訊息追究刑事責任

網傳台南市CVOID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗不足，台南市長黃偉哲今天表示，這是謠言、假訊息，台南疫苗按階段及步驟接種，沒有特別多或少，市府將追究相關刑事責任。

對於網路流傳「台南疫苗不足」，黃偉哲媒體受訪直斥是謠言、假訊息。他說，台南疫苗是按階段及步驟接種，中央配給全國各地疫苗有一定的百分比，台南疫苗沒有不足，在網路散播這種訊息是有法律責任的，另在道德責任上也是不應該。

他表示，疫苗供應量夠不夠，可主觀判斷、可以客觀比較，沒有的事情就是沒有，希望不要傳這種網路假訊息，市府將追究相關刑事責任。

黃偉哲說，目前台南市已施打疫苗有58萬餘人，覆蓋率約達30%，基本上疫苗覆蓋率是夠的，除了疫情較嚴重的雙北外，台南疫苗覆蓋率和全國平均值差不多。