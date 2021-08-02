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瞬間大雨！嘉市興業路地下道淹水封閉 北港路交流道交管

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
中山高嘉義交流道下的涵洞淹水。圖／嘉義市政府提供
中山高嘉義交流道下的涵洞淹水。圖／嘉義市政府提供

中央氣象局針對雲林及嘉縣發布雷雨特報，嘉義市今上午也下起大雨，市區多處排水不及，興業路地下道上午10點多已淹水約1顆輪胎，汽車駕駛原本涉險通過，但之後許多汽車認為已淹太深，不敢強行通過，在斜坡便迴轉，警方已前往交管封路、市府工務處也啟動抽水。

嘉市府目前接獲，北港路中山高嘉義交流道橋下的涵洞，往嘉縣方向的車道深約20度公分，縣往市區的道路淹水約25公分，警方先協助封閉剩內車道通行，市府已啟動抽水機抽水；世賢路的北港路與高鐵大道之間路段積水20公分；世賢地下道外側接近上海路處有積水；竹村里北港路靠近果菜市場的家具行，前面道路積水，高度約至腳踝。

根據中央氣象局觀測雨量，今上午9點20分至10點20分，嘉義市1小時的雨量達59.5毫米。

市府指出，今上午10點左右，嘉市東、西區降下10分鐘16毫米短時強降雨，水量已超過抽水機負荷，已請警方先行封閉興業西路地下道、世賢路地下道、嘉義市交流道、嘉雄陸橋旁，以及東義路預警性封閉一車道，請民眾改道通行，待雨量較小、排水完畢，再開放通行。

嘉義市世賢路淹水。圖／嘉義市政府提供
嘉義市世賢路淹水。圖／嘉義市政府提供
嘉義市興業路地下道今上午淹水，警方前往交管，市府進行抽水。記者林伯驊／攝影
嘉義市興業路地下道今上午淹水，警方前往交管，市府進行抽水。記者林伯驊／攝影
嘉義市興業路地下道今上午淹水，車輛涉險通過。記者林伯驊／攝影
嘉義市興業路地下道今上午淹水，車輛涉險通過。記者林伯驊／攝影
嘉義市興業路地下道今上午淹水，警方現已封閉路段，記者林伯驊／攝影
嘉義市興業路地下道今上午淹水，警方現已封閉路段，記者林伯驊／攝影
嘉市興業路地下道今上午淹水。圖／嘉義市政府提供
嘉市興業路地下道今上午淹水。圖／嘉義市政府提供
警方在中山高嘉義交流道下方涵洞交管。圖／嘉義市政府提供
警方在中山高嘉義交流道下方涵洞交管。圖／嘉義市政府提供
中山高嘉義交流道下的涵洞淹水。圖／嘉義市政府提供
中山高嘉義交流道下的涵洞淹水。圖／嘉義市政府提供

北港 嘉義 氣象局

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