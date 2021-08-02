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全聯續選台南虱目魚辦「虱目魚季」2件折10元
虱目魚產季至，台南市政府再度與全聯福利中心攜手合作推出『臺南「虱food」到你家』促銷活動，選用台南優質虱目魚，任選2件現折10元，優惠活動持續到8月26日。
台南市政府農業局說，去年首度與全聯合作推出上述活動推廣虱目魚效果不錯，今年除延續去年生鮮貼體包裝及低溫熟成製程處理，更增加調味新品「港式醬燒無刺虱目魚肚」由產地直送到府，輕鬆端上餐桌。
市長黃偉哲表示，南市虱目魚養殖面積約5千公頃，主要養殖產區為安南、七股、學甲、將軍、北門等5區，年產量約3萬噸，居全台第一。每年從3月至清明期間放養，約養殖6個月長到6百公克（1斤重）收成，大多採鹹水低密度放養方式養殖，魚肉鮮甜美味肉質結實，今年放養魚已開始收成上市，當令虱目魚肥鮮味美，是最佳食材，歡迎消費者前往全聯福利中心各門市選購。
農業局說，這項促銷活動即日起至8月26日，只要至全聯福利中心門市購買生鮮虱目魚全系列商品，任選2件現折10元，讓消費者以經濟實惠價格購買台南產地直銷的虱目魚。
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