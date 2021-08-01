嘉義市文化路夜市路面刨除大雨攪局 原定明起3天已延期

嘉義市政府趁先前3級警戒期間，協調開挖文化路夜市的道路，包括自來水公司汰換老舊管線、台電施作架空纜線下地，完工後原預計明天起連3天刨除路面重鋪，但遇上西南氣流帶來大雨，市府工務處研判近1周都天候不佳，宣布暫緩施工，擇日再進場施作。

工務處指出，原定8月2日至8月4日進場刨鋪，範圍從文化路的中央噴水池圓環至垂楊路，今已修正告示牌成暫緩施工，另發送宣傳單通知店家，等待確定進場施作的日期之前，再更正現場告示牌施工日期，並再次發送宣傳單通知店家施工日期。