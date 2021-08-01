嘉義市文化路夜市路面刨除大雨攪局 原定明起3天已延期
嘉義市政府趁先前3級警戒期間，協調開挖文化路夜市的道路，包括自來水公司汰換老舊管線、台電施作架空纜線下地，完工後原預計明天起連3天刨除路面重鋪，但遇上西南氣流帶來大雨，市府工務處研判近1周都天候不佳，宣布暫緩施工，擇日再進場施作。
工務處指出，原定8月2日至8月4日進場刨鋪，範圍從文化路的中央噴水池圓環至垂楊路，今已修正告示牌成暫緩施工，另發送宣傳單通知店家，等待確定進場施作的日期之前，再更正現場告示牌施工日期，並再次發送宣傳單通知店家施工日期。
嘉市府指出，自來水公司先施工「文化路自來水管老舊管線汰換」，再由台電進場做「文化路架空線路下地計畫」工程，包括埋設新的電纜管線長達1萬1215公尺，接著拔除11根電桿，讓電纜線地下化後，抬頭只見天際線，「天空不再3條線（電線）」；工程已於7月底完工，但不少挖補痕跡，整段AC路面必須刨除，重新鋪設。
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