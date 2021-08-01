疫情趨緩首修 南市做工行善團第145戶完工

因疫情暫緩作業的台南市做工行善團，在日前疫情降級後戴口罩持續為弱勢勞工修繕居處，今天在西港區完成第145件案例，讓弱勢阿嬤家，終於有處遮風避雨處所。

台南市政府勞工局說，修繕的西港區案主陳阿嬤住家，今年3月遭火災嚴重損毀，家中家具都遭火災燒毀，一家人晚上都打地鋪睡覺，陳阿嬤與印尼籍媳婦輪流照顧40多歲中風的長子，僅靠打零工維持生計。

做工行善團從4月起，已陸續完成屋頂鋼板搭建、門窗安裝及臥室、廚房、牆壁、地面水泥等粉刷施工，並贈送二手傢具，木工工會志工也完成臥室隔間、廚房天花板輕鋼架、臥室隔間裝潢。5月中旬因疫情三級警戒而暫停修繕工程。

今安排油漆志工美化壁面及電氣志工安裝電燈、廚具後喜迎完工，木工工會也連結資源送給陳阿嬤脫油煙機。另考量陳阿嬤家係遭逢祝融造成屋損，市長黃偉哲特別請做工行善團隊為阿嬤裝設偵煙型火災警報器，為市民朋友打造更安心安全的住宅環境。