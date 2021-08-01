隔壁的嘉縣工廠群聚 雲縣明起連5天供通勤者免費快篩

嘉義縣工廠群聚感染案共11人確診，其中有2例個案確診前，曾涉足雲林縣斗六市，縣府衛生局公布足跡並加強環境清消，而為防堵雲嘉共同生活圈有傳播風險，縣府啟動防疫作為，今天公布明日起至周五，在台大雲林分院、中國醫藥大學北港附設醫院及雲林基督教醫院，提供跨縣市通勤者快篩服務，讓有足跡重疊或疑慮者免費受檢。

縣府表示，嘉義縣確診案15760為56歲女性，平時居住嘉義縣，曾在上月21日晚上6點20分至7點到斗六市引善寺，23日出現發燒、咳嗽症狀，28日因公司有員工確診，匡列為接觸者並採檢，同日採檢結果陽性，目前收治醫院。

另案15766案為37歲男性，平時居住嘉義縣，上月24日下午3點半至4點15分曾前往家樂福斗六店購物，27日出現發燒、咳嗽、喉嚨痛症狀，28日因公司同事確診，匡列為接觸者並採檢，28、29日二採結果皆陽性，目前收治醫院。

縣府指出，目前掌握地點皆已通知相關單位進行清消，曾與確診者足跡重疊、曾到周邊活動或有個案接觸者，請進行自我健康監測14天，8月4日或7日前有出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，請撥打縣府1999專線，由衛生局安排採檢就醫。

縣長張麗善表示，雲嘉縣市生活圈密不可分，無論生活、就業或購物等，民眾生活作息息息相關，因嘉義縣工廠群聚疫情，雲縣也不得不嚴加防範，啟動「企業分艙分流管理」、「啟動企業自主快篩」、「爭取企業專案疫苗」及「鼓勵跨縣市通勤者快篩」等四大防疫作為，全面防堵疫情擴散。

張麗善指出，跨縣市通勤者快篩明天起至6日連續五天，同步在台大雲林分院斗六院區、虎尾院區，北港媽祖醫院及雲林基督教醫院辦理，只要是往來嘉義、雲林上班者及其家屬，皆可免費接受快篩，不需預約。

8月2日至8月6日各院快篩服務時間為，台大雲林分院斗六院區、虎尾院區上午8點至中午12點，中國醫藥大學北港附設醫院上午10點至12點，雲林基督教醫院下午1點至5點。