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嘉縣豪雨成災封閉多處道路橋梁封閉 抽水機急出動
受西南氣流影響，嘉義縣豪雨成災，山區多處道路出現泥流和落石坍方，縣府凌晨緊急成立應變小組，並封閉多條道路和橋流，水利署也針對阿里山鄉四處發布黃色土石流警戒，提醒民眾注意安全。
豪雨來襲，嘉義縣多處道路坍塌、河水暴漲，大埔鄉茄苳村149線9K+100路面出現裂痕；竹崎鄉光華村159甲線32K地基掏空，柏油路面龜裂、電線桿危傾，阿里山鄉嘉129線29K邊坡滾滾泥流傾瀉而下，阻擋道路通行。
縣府凌晨緊急成立災害應變小組，封閉包含竹崎鄉光華村159甲32K處、民雄鄉山中村浮水橋及太保市北新里牛斗山便橋等三處道路橋梁並於東石、民雄、布袋、義竹、溪口、朴子、大林、中埔等地佈置移動式抽水機。
嘉縣241座抽水站、479座水門也正常運作，以因應低窪地區積淹水排除，縣府也設置193組路面淹水感測器及228組移動式抽水機GPS車載機，將監控的淹水地點即時回傳並及時調度移動式抽水機應變處置。
水利署今天上午6時30分已針對阿里山鄉易生土石流河段發布黃色警戒，水利處呼籲民眾應做好防災物資，主動疏散避難，留意即時資訊觀察警戒，並隨時與親友保持聯繫。
水利處補充，民眾若有防汛砂包需求，可洽鄰近鄉鎮市公所索取，若各公所仍有不足，可向水利處防洪維護科支援，電話05-3625043、05-3628534。
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