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北市公布1確診者 松山、大安、信義3區商旅都有其足跡

阿里山公路多處落石 竹崎鄉159甲線邊坡崩塌

中央社 / 嘉義縣1日電

西南氣流影響，嘉義縣山區降大雨，造成竹崎鄉光華村159甲線32K處道路崩塌，暫無法通行，台18線（阿里山公路）多處落石，相關單位已進行處理，用路人請小心。

嘉義縣建設處表示，昨天至今天上午，受西南氣流影響，嘉義山區降下間歇性大雨，導致山區道路發生樹倒、落石情況，其中最嚴重的是竹崎鄉光華村159甲線32K處道路下邊坡崩塌，道路中斷，已聯絡廠商前往搶修，並設置警告標誌，勘查後提報豪雨災害復建工程。

交通部公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長蔡衛勇指出，阿里山公路35至38K之間及51.9K處有零星落石，五工處機具處理中，道路交通可正常通行，但請小心通過。

建設處表示，阿里山鄉、竹崎鄉與梅山鄉山區部分道路，陸續發現落石、樹木倒伏的情況，已派人清除中，民眾近日在山區開車，務必小心慢行，發現路況有異，以安全考量為第一，勿勉強通行，並通知鄉公所處理。

阿里山 落石 嘉義

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