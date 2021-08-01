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台南雨大 南化及白河水庫滿水位

中央社 / 台南1日電

台南地區連續兩天出現明顯降雨，南化水庫持續滿庫自然溢流，白河水庫今天上午也開始調節性放水。容量最大的曾文水庫蓄水率則超過75%，有利於今年第2期稻作供灌作業。

根據經濟部水利署南區水資源局上午10時的觀測資料，烏山頭與南化水庫集水區今天累積降雨量都已突破100毫米，曾文水庫也超過90毫米，南化水庫上午仍持續滿庫自然溢流，曾文水庫蓄水量3億8497萬立方公尺，蓄水率75.55%，烏山頭水庫蓄水量6981萬立方公尺，蓄水率88.84%。

另外，7月25日曾進行過調節性放水的白河水庫，因上游集水區持續降雨，上午再度逼近滿水位，管理單位從上午8時起進行調節性放水，並籲請下游民眾遠離河床，注意安全。

南區水資源局評估，此波降雨持續為水庫帶來進水，對正在供灌的今年第2期稻作用水有很大幫助，使水情更加穩定。

南化水庫 曾文 白河

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