買茶送套房？阿里山民宿業者廣告超吸睛

疫情衝擊下，旅宿業者面臨嚴峻挑戰，嘉義縣竟有業者推出「買茶葉送套房」優惠方案，業者表示住房率從中央宣布三級警戒後急速下滑，加上上半年逢旱茶葉大歉收，希望藉此刺激景氣。

嘉義縣番路鄉華德山莊在網路上貼出文宣表示，「都是疫情惹的禍」，有茶賣不出去，有飯店沒人住，即日起買一斤阿里山春茶1600元，便可免費住宿度假村套房一晚，價值2880元，貼文一出吸引許多遊客關注。

「賠本還是得做」華德山莊董事長林建文說，三級警戒後至阿里山遊客數銳減，好不容易等到微解封，卻遇上嘉義縣爆發工廠群聚案，遊客紛紛退訂，他也建議政府應積極作為，協助業者行銷。

自家種植的茶葉銷售同樣慘淡，林建文說上半年遭逢大乾旱，春茶產量從上千斤暴跌至三百餘斤，加上景氣不好消費者多不捨得花錢，中盤商不願收，散客也不願買，但人力器材成本還是得照付，兩者營業額合計相較去年同期大跌9成。

往年7至8月暑假期間是阿里山旅遊旺季，然而受疫情影響，森林遊樂區昨天累計入園人數491人，阿里山區本周住房率探底不到一成，嘉義縣旅館公會理事長陳昆茂說，周末山區雨勢影響遊客出遊興致，加上工廠群聚案，散客大多只是詢問，這個周末訂房數不到5間。