雲林北港納骨塔一位難求 增建1萬個塔位因應

雲林縣北港鎮府番公墓納骨塔長期來一直不敷使用，甚至曾有骨灰譚進塔多年，一直擺在地上無法進塔位的窘境，現有的兩座納骨塔幾經修建增位，但很快又呈現飽和，北港鎮公所在代表會支持下自籌6500萬元計畫興建第3納骨塔，經過2年籌備、規畫設計，今天由雲林縣長張麗善冒著風雨帶領主持動工儀式，預計2023年完工啟用。

北港府番公墓設有1塔、2塔及土葬區，近年來隨著火化習俗大增，撿骨入塔的數量也遽增，使兩座納骨塔早已不敷使用，幾經內部裝修再擴增塔位，但仍難因應需求，再次呈現飽和。

為讓民眾有更好、更舒適的追思環境，北港鎮公所在代表會支持下自籌6500萬元在園區內將興建第3納骨塔，今天由雲林縣長張麗善、北港鎮代理鎮長蕭美文、北港鎮民代表會主席蔡咏鍀等人主持動土儀式，祈求工程順利。

張麗善指出，雲林縣火化率為96%，民眾普遍接受火化入塔的觀念，第3納骨塔採取生態、節能、減廢與健康的現代化納骨塔設計，讓先人能在優美、寧靜的環境安息，子孫也安心，工程預計工期450天，約2023年初啟用，將增加1萬個櫃位。