快訊

羽球／退辛德胡甜蜜復仇 戴資穎勇闖東奧金牌戰

末代指考官方版解答來了！歷史科台灣史占比高 也考政治軍事史

防患大雨成災水利單位總動員 雲林縣成排抽水車嚴陣以待

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
第5河川局在白水湖滯洪池預布抽水機。圖／第5河川局提供
第5河川局在白水湖滯洪池預布抽水機。圖／第5河川局提供

中央氣象局氣象預測西南氣流及低壓帶影響，最近幾天將有長時間的強降雨；中南部地區更有大雨或雷雨，雲林縣府水利處和水利署第5河川局總動員在各低窪易淹水區，出動大批抽水車嚴陣以待，並提醒民眾隨時上水利署App或縣府官網隨時掌握最新水情資訊，作好防災準備，降低災害。

雲林縣政府水利處長許宏博說，一獲知豪雨可能來襲，立刻通報各鄉鎮嚴加防汛，尤其幾個易淹水的沿海鄉鎮及可能出現土石流的危險山區，水利處都出動抽水車或緊急清淤，以防積水成災。

許宏博說，水利處總動員對縣內各抽水站設備試運轉，並就滯洪池等防洪設施進行預抽，配合潮汐開啟防潮閘門進行重力排水，並清理閘門外的淤泥，把抽水站滯洪池、前池、排水渠道的水位調至低水位，增加洪峰準備時間。

同時也請各公所加強排水及下水道巡防、補強，注意水溝阻礙物檢查及清淤，低窪地區隨時注意水位變化，並立即清除積水。

水利署第5河川局和縣府針對各地大、中、小型移動式抽水機或抽水站，完成預檢作業，並布防於易淹水地區，提升各區域排洪調節能力。並呼籲民眾注意瞬間大雨、雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水並自行備妥砂包，盡量不要到海邊及山區，以免發生危險。

雲林縣府出動抽水車布防，因應汛期的大雨。圖／雲林縣府水利處提供
雲林縣府出動抽水車布防，因應汛期的大雨。圖／雲林縣府水利處提供
雲林縣府對各地滯洪池採取預抽方式調低水位，因應汛期的大雨。圖／雲林縣府水利處提供
雲林縣府對各地滯洪池採取預抽方式調低水位，因應汛期的大雨。圖／雲林縣府水利處提供
水利人員全面檢修各抽水站機械。圖／雲林縣府提供
水利人員全面檢修各抽水站機械。圖／雲林縣府提供
第5河川局出動大批抽水車到各滯洪池等低窪易淹水區，嚴陣以待，以防水災發生。圖／第5河川局提供
第5河川局出動大批抽水車到各滯洪池等低窪易淹水區，嚴陣以待，以防水災發生。圖／第5河川局提供

淹水 水利署 滯洪池

延伸閱讀

一場大雨讓林口台地成汪洋 鄭文燦下令專案速處理

新北金山山區時雨量66毫米 大雨攪局金山老街人潮不多

軌道草皮因雨外掀 高雄輕軌停駛7分鐘排除障礙

影／雙北午後大雨襲 金山陽金公路淹水黃泥流車涉險過

相關新聞

幫住在豬舍破屋的女童圓夢 義工團冒風雨趕工建新家

雲林縣家境貧困的四湖鄉4歲鄭小妹出生就和父母住在豬舍改建的老舊破屋，鄭小姝畫了1張新家的圖，希望能有間大房子，感動了台灣...

疫情影響雲林鰻魚外銷日本 國人瘋吃鰻內銷暴增5倍

疫情影響今年外銷日本的鰻魚減少，鰻價下跌，國內養鰻最大的雲林縣口湖鄉業界與漁業署合作大力促銷，帶動國人瘋吃鰻，使今年內銷...

疫情取消單車壯遊暖行動 家扶少年「折紙鶴」表達感謝

北台南家扶中心歷經7年的家扶少年展力方案，今年首度遭逢疫情影響，取消「暑假壯遊花東-有愛大聲說」單車之旅。面對籌備已久的...

疫情降級 南市府將實體表揚50名模範父親

隨著疫情降級，台南市政府將在8月7日舉辦父親節感恩表揚活動，將由市長黃偉哲頒獎表揚50位父親代表。社會局表示，父親節表揚...

北門車站飯店12年官司和解 議員：挹注嘉義觀光活水

農委會林務局與宏都阿里山國際開發股份有限公司，本月29日簽署和解筆錄，終結雙方逾12年履約爭議，林務局將以7.58億元價...

台南大雨太掃興 疫情降級第1個周末人潮生意稍回溫

疫情降級第1周，商家都希望遊客增多，帶來收入，不過，今天因天雨，台南市景點、美食商圈未如預期，其中市區景點人潮少，倒是飲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。