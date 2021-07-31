防患大雨成災水利單位總動員 雲林縣成排抽水車嚴陣以待
中央氣象局氣象預測西南氣流及低壓帶影響，最近幾天將有長時間的強降雨；中南部地區更有大雨或雷雨，雲林縣府水利處和水利署第5河川局總動員在各低窪易淹水區，出動大批抽水車嚴陣以待，並提醒民眾隨時上水利署App或縣府官網隨時掌握最新水情資訊，作好防災準備，降低災害。
雲林縣政府水利處長許宏博說，一獲知豪雨可能來襲，立刻通報各鄉鎮嚴加防汛，尤其幾個易淹水的沿海鄉鎮及可能出現土石流的危險山區，水利處都出動抽水車或緊急清淤，以防積水成災。
許宏博說，水利處總動員對縣內各抽水站設備試運轉，並就滯洪池等防洪設施進行預抽，配合潮汐開啟防潮閘門進行重力排水，並清理閘門外的淤泥，把抽水站滯洪池、前池、排水渠道的水位調至低水位，增加洪峰準備時間。
同時也請各公所加強排水及下水道巡防、補強，注意水溝阻礙物檢查及清淤，低窪地區隨時注意水位變化，並立即清除積水。
水利署第5河川局和縣府針對各地大、中、小型移動式抽水機或抽水站，完成預檢作業，並布防於易淹水地區，提升各區域排洪調節能力。並呼籲民眾注意瞬間大雨、雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水並自行備妥砂包，盡量不要到海邊及山區，以免發生危險。
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