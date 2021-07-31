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積淹水之源！南市3天清出近12公噸樹葉雜物

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局溝渠隊發現管線、樹根盤繞，以強力水柱破碎細根，增加排水效率。圖／台南市環保局提供
台南市環保局溝渠隊發現管線、樹根盤繞，以強力水柱破碎細根，增加排水效率。圖／台南市環保局提供

受西南氣流影響，台南連日來下大雨，環保局清潔隊員雨中出勤，清除道路側溝洩水孔上為數眾多的枯枝、落葉與垃圾雜物，今天更派出溝渠隊，以強力水柱，清理溝內的細樹根等障礙物，累計3天來調派468人次，清除近12公噸淤泥與垃圾雜物。

雨季來臨前環保局例行加強側溝巡清工作，今天因雨勢驚人，市區小東路地下道積水，在北門路西側緊鄰台南公園發現水溝蓋乾淨卻仍滿水，健康路3段也出現積水，立即派出溝渠隊到場處理。其中北門路溝渠不通，清溝後發現側溝下游有2處穿管（路燈、號誌等）及樹根盤繞，影響排水效率， 環保局先用清溝車以強力水柱破碎細根，增加排水效率，並同步通知工務局後續改善。

環保局表示，市民可多加利用市府官方LINE群組「臺南水情即時通App」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災，如遇積淹水，切勿涉水或強行穿越；若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請協助清除或通報環保局處理，避免阻礙水流導致積淹水。

台南市北門路與小東路口，西側排水溝阻塞，水滿出溝蓋。記者鄭惠仁／攝影
台南市北門路與小東路口，西側排水溝阻塞，水滿出溝蓋。記者鄭惠仁／攝影

北門 淹水

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