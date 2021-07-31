快訊

羽球文字直播／戴資穎拚上屆銀牌辛德胡復仇戰 要搶決賽門票

戴資穎迎4強戰 戴父：五五波、女兒會全力以赴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幫住在豬舍破屋的女童圓夢 義工團冒風雨趕工建新家

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
鄭小妹妹畫出夢想中的家，她天真說，有了大房子就可讓心愛的鯨魚一起住進去。圖／本報資料照片
鄭小妹妹畫出夢想中的家，她天真說，有了大房子就可讓心愛的鯨魚一起住進去。圖／本報資料照片

雲林縣家境貧困的四湖鄉4歲鄭小妹出生就和父母住在豬舍改建的老舊破屋，鄭小姝畫了1張新家的圖，希望能有間大房子，感動了台灣希望義工團，原定5月開工建新屋，因疫情延了2個月，為了不讓鄭小妹一再失望，義工團今天一早頂著強大風雨動工，預定趕在下周父親節就可以讓小妹妹入住，一圓新家夢。

鄭小妹的父母5年前結婚，借用四湖老家親戚閒置的豬舍，稍作隔間整修就入住，隔年鄭小妹出生，一直住在豬舍改建的房子，十分簡陋，屋頂天花板快塌陷，只靠幾根木頭支撐，下雨嚴重漏水，時有蟲蛇入侵，冬冷夏熱。

鄭小妹家境清寒，父親在工廠工作收入有限，母親偶而打工貼補家用，家中還有曾祖父、阿嬤及曾祖母，經濟拮据，短時間內無力改善住家環境。

鄭小妹夢想和別人一樣住大房子，不久前用圖紙畫出心中想要的家，媽媽把她天真的夢想PO網分享，台灣希望義工團得知後，籌足75萬元工程費，決定在豬舍旁1塊約僅20坪祖產荒地蓋新屋，幫小妹妹圓夢。

義工團原定5月開工卻因疫情升級一延再延，小妹妹頗失望，以為住新家已無望，今天一大清早風雨交加，義工團的工程車和90名義工浩浩蕩蕩開進村子，一抵鄭家馬上分工合作，約3個小就把房子的鐵梁結構搭好。

睡眼惺忪的小妹妹看到義工叔叔忙進忙出，跑到屋外一看，新屋已成形，歡欣雀躍，鄭媽媽也趕著張羅茶水，看到這群熱血義工頂著風雨為女兒圓夢，感動萬分，縣府社會處長林志文也趕往致謝。

義工團理事長尤瑞豊指出，今天風雨交加，不過，大家不想一再延期，讓小妹妹一再失望，風雨再大也馬上動工，預定趕在父親節前就可完工入住。天真的小妹妹看到這次將有大房子可住，喜悅全寫在臉上。

風雨交加，但台灣希望義工團為幫鄭小妹圓夢，頂著風雨趕工，在豬舍旁建造新屋，令人感動。記者蔡維斌／攝影
風雨交加，但台灣希望義工團為幫鄭小妹圓夢，頂著風雨趕工，在豬舍旁建造新屋，令人感動。記者蔡維斌／攝影
風雨交加，但台灣希望義工團為幫鄭小妹圓夢，頂著風雨趕工建造新屋，令人感動。記者蔡維斌／攝影
風雨交加，但台灣希望義工團為幫鄭小妹圓夢，頂著風雨趕工建造新屋，令人感動。記者蔡維斌／攝影
風雨交加，但台灣希望義工團為幫鄭小妹圓夢，頂著風雨趕工，小妹妹知道很快就有新房子住，感到很開心。記者蔡維斌／攝影
風雨交加，但台灣希望義工團為幫鄭小妹圓夢，頂著風雨趕工，小妹妹知道很快就有新房子住，感到很開心。記者蔡維斌／攝影
風雨交加，但台灣希望義工團為幫鄭小妹圓夢，頂著風雨趕工，在豬舍旁建造新屋，令人感動。記者蔡維斌／攝影
風雨交加，但台灣希望義工團為幫鄭小妹圓夢，頂著風雨趕工，在豬舍旁建造新屋，令人感動。記者蔡維斌／攝影
風雨交加，但台灣希望義工團為幫鄭小妹圓夢，頂著風雨趕工建造新屋，令人感動。記者蔡維斌／攝影
風雨交加，但台灣希望義工團為幫鄭小妹圓夢，頂著風雨趕工建造新屋，令人感動。記者蔡維斌／攝影
風雨交加，但台灣希望義工團為幫鄭小妹圓夢，頂著風雨趕工建造新屋，令人感動。記者蔡維斌／攝影
風雨交加，但台灣希望義工團為幫鄭小妹圓夢，頂著風雨趕工建造新屋，令人感動。記者蔡維斌／攝影
風雨交加，但台灣希望義工團為幫鄭小妹圓夢，頂著風雨趕工，在豬舍旁建造新屋，令人感動。記者蔡維斌／攝影
風雨交加，但台灣希望義工團為幫鄭小妹圓夢，頂著風雨趕工，在豬舍旁建造新屋，令人感動。記者蔡維斌／攝影

義工 父親節 疫情

延伸閱讀

必勝客進軍蛋糕界！爆漿「巴斯克熔岩起司蛋糕」現省339元，一人180吃父親節大餐

4人同行爸爸免費！客房吃大餐 許老爸夢幻假期

台南市出現第3例日本腦炎病例 疫情中另一危機

父親節將至 中市府贈送運將爸爸物資禮包

相關新聞

幫住在豬舍破屋的女童圓夢 義工團冒風雨趕工建新家

雲林縣家境貧困的四湖鄉4歲鄭小妹出生就和父母住在豬舍改建的老舊破屋，鄭小姝畫了1張新家的圖，希望能有間大房子，感動了台灣...

疫情影響雲林鰻魚外銷日本 國人瘋吃鰻內銷暴增5倍

疫情影響今年外銷日本的鰻魚減少，鰻價下跌，國內養鰻最大的雲林縣口湖鄉業界與漁業署合作大力促銷，帶動國人瘋吃鰻，使今年內銷...

疫情取消單車壯遊暖行動 家扶少年「折紙鶴」表達感謝

北台南家扶中心歷經7年的家扶少年展力方案，今年首度遭逢疫情影響，取消「暑假壯遊花東-有愛大聲說」單車之旅。面對籌備已久的...

疫情降級 南市府將實體表揚50名模範父親

隨著疫情降級，台南市政府將在8月7日舉辦父親節感恩表揚活動，將由市長黃偉哲頒獎表揚50位父親代表。社會局表示，父親節表揚...

北門車站飯店12年官司和解 議員：挹注嘉義觀光活水

農委會林務局與宏都阿里山國際開發股份有限公司，本月29日簽署和解筆錄，終結雙方逾12年履約爭議，林務局將以7.58億元價...

台南大雨太掃興 疫情降級第1個周末人潮生意稍回溫

疫情降級第1周，商家都希望遊客增多，帶來收入，不過，今天因天雨，台南市景點、美食商圈未如預期，其中市區景點人潮少，倒是飲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。