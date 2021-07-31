幫住在豬舍破屋的女童圓夢 義工團冒風雨趕工建新家

雲林縣家境貧困的四湖鄉4歲鄭小妹出生就和父母住在豬舍改建的老舊破屋，鄭小姝畫了1張新家的圖，希望能有間大房子，感動了台灣希望義工團，原定5月開工建新屋，因疫情延了2個月，為了不讓鄭小妹一再失望，義工團今天一早頂著強大風雨動工，預定趕在下周父親節就可以讓小妹妹入住，一圓新家夢。

鄭小妹的父母5年前結婚，借用四湖老家親戚閒置的豬舍，稍作隔間整修就入住，隔年鄭小妹出生，一直住在豬舍改建的房子，十分簡陋，屋頂天花板快塌陷，只靠幾根木頭支撐，下雨嚴重漏水，時有蟲蛇入侵，冬冷夏熱。

鄭小妹家境清寒，父親在工廠工作收入有限，母親偶而打工貼補家用，家中還有曾祖父、阿嬤及曾祖母，經濟拮据，短時間內無力改善住家環境。

鄭小妹夢想和別人一樣住大房子，不久前用圖紙畫出心中想要的家，媽媽把她天真的夢想PO網分享，台灣希望義工團得知後，籌足75萬元工程費，決定在豬舍旁1塊約僅20坪祖產荒地蓋新屋，幫小妹妹圓夢。

義工團原定5月開工卻因疫情升級一延再延，小妹妹頗失望，以為住新家已無望，今天一大清早風雨交加，義工團的工程車和90名義工浩浩蕩蕩開進村子，一抵鄭家馬上分工合作，約3個小就把房子的鐵梁結構搭好。

睡眼惺忪的小妹妹看到義工叔叔忙進忙出，跑到屋外一看，新屋已成形，歡欣雀躍，鄭媽媽也趕著張羅茶水，看到這群熱血義工頂著風雨為女兒圓夢，感動萬分，縣府社會處長林志文也趕往致謝。