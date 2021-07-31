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中南部豪雨曾文水庫有機會滿庫？ 南水局：密切注意

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
曾文水庫蓄水率已近7成。圖／南水局提供
曾文水庫蓄水率已近7成。圖／南水局提供

西南季風增強為西南氣流，為台南帶來劇烈降雨，台南市最大累積雨量在南區136.5毫米，最大時雨量是仁德區89毫米，山區曾文水庫到下午4點30分累計積雨量為60.6毫米，南區水資源局表示，目前降雨平地比山區多，但這波西南氣流影響持續長達1周，目前仍是讓水庫多蓄水確保用水充足，若後續幾天雨勢大又急才可能排洪。

根據水利署即時水情，曾文水庫今天下午4點蓄水量為3.53億立方公尺，水位高度221.16公尺，蓄水率69.3%；南水局評估今天到下周二的西南氣流，曾文水庫集水區應不如氣象局預報會帶來上百毫米的雨量，但水庫也持續有入帳，曾文和烏山頭合計蓄水量是4.14億立方公尺，但目前還有滯洪空間。

目前是嘉南2期稻作供灌期間，水利署指示對於水庫水量的控管更要審慎操作應對。南水局也評估，這波雨勢目前看起來，不會一下子為水庫帶來太大量的進帳，進行防洪操作的機會還不大，但也不能大意，會密切注意中。

曾文水庫上次開啟溢洪道為2019年0811豪雨，8月12日開啟。曾文水庫水位要達224至225公尺，蓄水量4億1823萬立方公尺，才會檢討進行排洪；汛期滿水位是228公尺，蓄水量4億7210萬立方公尺。

曾文水庫集水區 雨量 西南氣流

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