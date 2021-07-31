疫苗護照 黃偉哲：研議討論未定案

台南市政府研議推動「疫苗護照」，台南市長黃偉哲今天表示，「疫苗護照」沒有技術問題，卻是有高度敏感政治問題，目前時機未成熟，市府僅處於研議討論階段，尚未定案。

黃偉哲昨天在台南市議會透露研議推動「疫苗護照」可行性，讓接種疫苗者生活更便利。他今天在台南市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫線上記者會進一步指出，台南市推動「疫苗護照」沒有技術問題，卻有政治問題。

黃偉哲表示，「疫苗護照」實施前提須是疫苗接種涵蓋率很高的情形下，但連國和國之間都在研議，歐盟也僅試點實施，而法國推動「疫苗護照」遭到很多人反彈。

黃偉哲說，台南「疫苗護照」可以研議討論，但因疫苗涵蓋率僅有30%，時機未成熟，何況這是高度敏感政治問題，市府尚未定案，也未敲定推動時程或直接推動。

黃偉哲表示，疫苗非唯一解決之道，台灣疫苗涵蓋率即使達到60%或70%，口罩還是不能拿下來，但疫苗還是能降低感染、重症或可能死亡。

對於台南市有條件開放餐飲內用，黃偉哲表示，台南市有條件開放內用，但不希望開放反出現防疫破口，市府將持續稽查。