快訊

羽球／「已是神蹟」險因腳傷無法出賽 周天成8強止步仍感恩

柯文哲：北市最快下周二開放內用 下周一與新北共同宣布

疫苗護照 黃偉哲：研議討論未定案

中央社 / 台南31日電

台南市政府研議推動「疫苗護照」，台南市長黃偉哲今天表示，「疫苗護照」沒有技術問題，卻是有高度敏感政治問題，目前時機未成熟，市府僅處於研議討論階段，尚未定案。

黃偉哲昨天在台南市議會透露研議推動「疫苗護照」可行性，讓接種疫苗者生活更便利。他今天在台南市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫線上記者會進一步指出，台南市推動「疫苗護照」沒有技術問題，卻有政治問題。

黃偉哲表示，「疫苗護照」實施前提須是疫苗接種涵蓋率很高的情形下，但連國和國之間都在研議，歐盟也僅試點實施，而法國推動「疫苗護照」遭到很多人反彈。

黃偉哲說，台南「疫苗護照」可以研議討論，但因疫苗涵蓋率僅有30%，時機未成熟，何況這是高度敏感政治問題，市府尚未定案，也未敲定推動時程或直接推動。

黃偉哲表示，疫苗非唯一解決之道，台灣疫苗涵蓋率即使達到60%或70%，口罩還是不能拿下來，但疫苗還是能降低感染、重症或可能死亡。

對於台南市有條件開放餐飲內用，黃偉哲表示，台南市有條件開放內用，但不希望開放反出現防疫破口，市府將持續稽查。

疫苗 護照 黃偉哲

延伸閱讀

南市疫苗覆蓋率30.5% 黃偉哲：國外教訓 口罩不能脫

台南消防局獲贈7組救護車隔離艙 感謝公益平台與捐贈者

台南強降雨 市府備妥22萬個砂包防災

臉部美容業者研發做臉隔板盼復業 黃偉哲：要再評估

相關新聞

疫情影響雲林鰻魚外銷日本 國人瘋吃鰻內銷暴增5倍

疫情影響今年外銷日本的鰻魚減少，鰻價下跌，國內養鰻最大的雲林縣口湖鄉業界與漁業署合作大力促銷，帶動國人瘋吃鰻，使今年內銷...

疫情取消單車壯遊暖行動 家扶少年「折紙鶴」表達感謝

北台南家扶中心歷經7年的家扶少年展力方案，今年首度遭逢疫情影響，取消「暑假壯遊花東-有愛大聲說」單車之旅。面對籌備已久的...

疫情降級 南市府將實體表揚50名模範父親

隨著疫情降級，台南市政府將在8月7日舉辦父親節感恩表揚活動，將由市長黃偉哲頒獎表揚50位父親代表。社會局表示，父親節表揚...

北門車站飯店12年官司和解 議員：挹注嘉義觀光活水

農委會林務局與宏都阿里山國際開發股份有限公司，本月29日簽署和解筆錄，終結雙方逾12年履約爭議，林務局將以7.58億元價...

台南大雨太掃興 疫情降級第1個周末人潮生意稍回溫

疫情降級第1周，商家都希望遊客增多，帶來收入，不過，今天因天雨，台南市景點、美食商圈未如預期，其中市區景點人潮少，倒是飲...

台南善化火車站建免費停車場遭許多車主佔用 將改收費

台南善化火車站周遭空地多年來日夜停滿各式車輛亂象叢生，善化區公所向台鐵爭取土地無償借用、向台糖租用土地，興建停車場可望解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。