疫情影響雲林鰻魚外銷日本 國人瘋吃鰻內銷暴增5倍

疫情影響今年外銷日本的鰻魚減少，鰻價下跌，國內養鰻最大的雲林縣口湖鄉業界與漁業署合作大力促銷，帶動國人瘋吃鰻，使今年內銷鰻魚比去年暴增5倍，今天推出第2波「浪鰻父親節」，鼓勵父親吃鰻補元氣，業者強調今年鰻魚豐肥像俗稱的「嬰兒肥」那般細嫩，且價格合理，目前正是吃鰻的大好時機。

口湖鄉年產鰻魚約6千噸，占國內產量約一半，是台灣的鰻魚之鄉，今天透過立委蘇治芬與漁業署合作，在全台第1座台61線省道休息站開辦「浪鰻父親節」88折促銷優惠，漁業副署長林國平和蘇治芬及胭脂鰻負責人嚴竹英帶領製作蒲燒鰻飯團，為口湖浪鰻代言，並和過往遊客分享，遊客驚喜直喊「太有口福了！」。

養鰻業者也是口湖農會理事長李建宏說，近兩個月是吃鰻旺季，今年疫情影響，銷日鰻魚從原本約2千噸減至目前1千3百噸，以4尾1公斤標準鰻往年的正常鰻價，每公斤都在600元以上，甚至還曾突破千元高價，今年則降至約360到400元的新低。

他說，鰻魚每公斤成本約500元，今年外銷雖非滯銷但疫情造成短期性賣壓，外銷量確有減少約2、3成，但近來在官民合力促銷下，國人瘋吃鰻，使內銷數量從原本約只500噸暴增到目前2千5百噸，足足5倍之多。

業者曾煥侑指出，今年受天氣先熱後雨之惠，鰻魚長得特別好，有俗稱「嬰兒肥」的超好吃口感，且價格十分合理，加工鰻每公斤從原本約1900元降至約1500元，送人自享皆適宜。