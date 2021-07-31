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疫情取消單車壯遊暖行動 家扶少年「折紙鶴」表達感謝

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
北台南家扶今天辦理「家扶少年展力」成果展，因疫情取消暑假單車環島壯遊，大家將祝福的話語寫在海報紙上，阿峻（中）教導學員們摺紙鶴，祈福台灣加油。圖／北家扶中心提供
北台南家扶今天辦理「家扶少年展力」成果展，因疫情取消暑假單車環島壯遊，大家將祝福的話語寫在海報紙上，阿峻（中）教導學員們摺紙鶴，祈福台灣加油。圖／北家扶中心提供

北台南家扶中心歷經7年的家扶少年展力方案，今年首度遭逢疫情影響，取消「暑假壯遊花東-有愛大聲說」單車之旅。面對籌備已久的活動臨時喊卡，心中難免落寞。7月27日全台降2級讓線上成果發表會今天改為實體舉辦，青少年們則把當初構想「把愛大聲說」的活動，透過折紙鶴用屬於青少年的方式，送上祝福並感謝防疫人員的辛苦。

提出紙鶴想法的「阿峻」，今年高三，連續參加6年少展方案度過國高中。阿峻表示，起初想以紙鶴代表自己即將飛離少展，並邁向下一階段的大學生涯，也希望透過紙鶴的信念，在壯遊時讓花東民眾將不敢說的夢想與願望寫在紙鶴中，將紙鶴送給他身旁的人。

因疫情計畫難以實現，阿峻難掩失望，後來轉念折紙鶴來感謝防疫人員，沒有他們的付出及大家共同努力，疫情不會緩和下來，今天實體成果發表會也沒有辦法完成，看到很多人因染疫生活大亂甚至失去性命，也想藉此叮嚀大家「把愛大聲說」才不會留下遺憾。

北台南家扶中心主任莊淑惠表示，很多家扶的孩子是隔代教養，在成長過程中很孤單缺乏大人陪伴，像「阿峻」由阿嬤扶養但阿嬤忙著賺錢，「少年展力」藉由活動參與及統籌規劃，讓青少年嘗試並發展各項潛能，從任務學習歷經挑戰與衝突，都逐漸培養出屬於自己的能力。

今年因疫情影響，最後2個月改為線上進行，大合唱「明天會更好」也是在線上練習，相信這群孩子學會基本能力後，未來面對困難時，也會記得在方案學習的經驗，努力找出解決之道。

家扶社工蔡淙凱表示，家扶從2014年7月開辦少年展力方案計畫，培養青少年的「洞察、自信、規劃、生活、團隊及關懷」六項能力，一年的活動除體驗教育外，還有一系列活動任務，包含活動設攤、城市歷奇、登大凍山挑戰、單車練騎等活動，今年共執行102小時課程，累計548人次參與，有31位青少年光榮領取結業證書，4位獲頒全勤獎肯定及鼓勵。

疫情 家扶中心

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