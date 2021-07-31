賴清德不重視體育？ 綠營民代：沒多少人會相信

台南市國民黨議員昨質詢桌球館委外案，民進黨籍市議員呂維胤呼籲不要利用促進全民團結的運動做政治上的攻擊，他說，副總統賴清德從小就熱愛體育，以東京奧運來說，賴清德對代表隊每名選手的歷程、擅長都如數家珍，堪稱最強的球評，說他不重視體育、恐怕沒多少人會相信。

鄭怡靜桌球奪牌，引爆台南前朝市長不重視體育話題，市議員李中岑、蔡淑惠、蔡育輝昨天在市政總質詢追問誰讓台南市桌球館委外，並因為是在賴清德任內發生，蔡淑惠指賴清德不重視體育不重視桌球館場址。

呂維胤今天表示，當時審計部函報給監察院的「稽察台南市政府體育場經管各運動場館及運動設施使用管理情形，涉有效能過低及未盡職責情事乙案」為例，經過調查後，發現部分運動場館興建前未審慎評估，營運效能不佳，致使設施完成後管理不善、甚至閒置；另外還有部分運動場館未依規定委託經營，並有委託經營或認養時未辦理財產點交，且有公產未依規定登帳等缺失，教育局依法進行相關改善作業。

呂維胤說，當時的市長賴清德是依監察院要求，依法辦理將桌球館委外，並承諾照顧方案，之後於台南市長任內執行「優勢運動計畫」、行政院長任內執行「優秀運動選手輔導方案」，選手鄭怡靜等都是受益相關方案的運動員。擔任市長自103年起即透過「優勢運動計畫」，每年編列1000萬元，每月發給優秀運動選手3000至8000元的培訓金。補助運動項目從103年的7項逐漸擴增至12項，並增加對具發展潛力之青少年選手補助，這項計畫栽培的選手包括桌球江宏傑及鄭怡靜、羽球許雅晴、滑輪溜冰楊合貞等人，在2017年世大運時也都有拿到很好的成績。

他指出，賴清德擔任市長期間，積極規畫建設「亞太棒球村」，並爭取U12世界少棒錦標賽從2015年開始每2年一賽、連續7屆都在台灣台南市舉辦，更是以體育讓世界看見台灣最佳典範，他認為，賴清德對體育熱衷和關心的程度，在政界中，恐怕僅有少數人能出其右。