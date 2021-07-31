疫情降級 南市府將實體表揚50名模範父親

隨著疫情降級，台南市政府將在8月7日舉辦父親節感恩表揚活動，將由市長黃偉哲頒獎表揚50位父親代表。社會局表示，父親節表揚活動是市府年度盛事，參加人數眾多，雖疫情趨緩，但仍不可輕忽，會場動線將依中央流行疫情指揮中心規定，採分區控管人數，並分流頒獎及簡化頒獎流程。

今年獲得表揚的50位父親代表分別由各區公所、原住民族事務委員會及各單位團體選拔推薦，表揚類別分5大類，有照顧家中身心障礙子女，不辭辛勞，終年無怨無悔付出的「勇者爸爸」6人；父代母職，刻苦持家，自強不息的「自強爸爸」1人；秉持原住民族傳統負擔家計的「原住民Ama(阿瑪/爸爸)」2人；替代父母職養育孫、姪、甥子女及寄養家庭的「大樹爸爸」3人，以及熱心公益，善盡家庭責任，教養兒女深獲好評的「晶鑽爸爸」38人。

表揚名單如下：

一、勇者爸爸：台南市心智障礙關顧協會陳文當、聲暉協進會李漢瞬、腦性麻痺之友協會陳俊男、癲癇之友協會林政男、慈光心智關懷協會汪春隆、脊髓損傷者協會李峰明。

二、自強爸爸：下營王建翔。

三、原住民Ama：市政府原住民族事務委員會宜連明、黃柏儒。

四、大樹爸爸：七股陳仙團、台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所陳秋元、台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所田光哲。

五、晶鑽爸爸：白河盧土成、西港蔡福能、中西區徐修齊、左鎮區溫榮泰、北門區陳朝枝、新市區鄭安雄、北區楊福來、學甲劉漢博、大內吳其萬、鹽水張增英、將軍張進田、下營顏瑞坤、後壁殷奇榮、仁德劉坤林、龍崎姚錦陶、新化楊勝平、官田陳春榮、玉井張海波、南區王茂生、東山張朝山、安定蘇南鯧、楠西李坤城、安南吳朝安、山上戴其財、七股黃進鴻、麻豆黃天福、柳營陳松男、新營陳火旺、南化卓宋盈、關廟吳朝龍、東區許敦仁、佳里黃舜澤、安平謝志堅、六甲吳明通、永康張治嵩、鄧資嘉、善化尤登財、歸仁葉清和。