北門車站飯店12年官司和解 議員：挹注嘉義觀光活水

農委會林務局與宏都阿里山國際開發股份有限公司，本月29日簽署和解筆錄，終結雙方逾12年履約爭議，林務局將以7.58億元價購北門車站飯店取得所有權，讓飯店活化使用，目前價構、點交期程未定，但嘉義市府、議員都認為本案和解後，對嘉義縣市觀光助挹注活水、樂觀其成。

阿里山林鐵及文化資產管理處副處長周恆凱表示，林務局將依據高等法院台南分院和解筆錄內容，循行政程序編列預算，完成價購北門車站飯店作業程序，目前尚無法確定價購、點交等期程。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，北門車站周邊有嘉義市重要景點，也是市府推動文化新絲路重要節點，市長黃敏惠多次呼籲中央協助，處理「北門車站飯店」雙方官司糾紛，這次能順利調解，市府樂觀其成，也會持續推動周邊景點觀光發展。

嘉義市議員鄭光宏表示，北門車站飯店外就是北門車站月台，是地方觀光重要賣點，飯店又在嘉義市觀光景點之中，周邊除了檜意森活村、文化中心、博物館等景點，還有阿里山林業村開發案，期許林務局未來能導入新經營團隊，這對嘉義縣市觀光、旅宿業發展都有幫助。

林務局民國95年依「促進民間參與公共建設法｣，辦理「民間參與投資經營阿里山森林鐵路及阿里山森林遊樂區計畫」，將阿里山森林鐵路營運、阿里山國家森林遊樂區沼平觀光旅館興建暨營運，及嘉義市北門車站多目標使用的興建暨營運等3個項目，以三合一方式招商，其後並與宏都阿里山國際開發股份有限公司簽訂契約。

宏都阿里山公司雖依約於98年出資興建完成北門車站麗星飯店，但沼平觀光旅館因環境影響評估未獲通過無法動工，之後阿里山林鐵在98年莫拉克風災中重創，衍生巨大復建費用應歸責何方等履約爭議，林務局與宏都阿里山公司自101年起訴訟，北門車站飯店閒置至今，終於有機會重新發展。