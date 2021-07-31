台南大雨太掃興 疫情降級第1個周末人潮生意稍回溫

疫情降級第1周，商家都希望遊客增多，帶來收入，不過，今天因天雨，台南市景點、美食商圈未如預期，其中市區景點人潮少，倒是飲食店來客增加，知名小吃店都出現排隊及內用人潮。商家表示，他們還是以防疫為首要，也不希望人太多，若大家沒有保持社交距離，造成防疫破口，反而更不好。

昨天上午到下午台南市區雨勢不斷，尤其到了中午，雨勢一度轉大，因今天是疫情降級，餐飲店開放內用的第1個周末，被商家覺得很掃興。市區的孔廟、赤崁樓、安平古堡、億載金城都未見明顯人潮，周邊商圈人潮也受影響。

國華街多家攤商業者表示，和上周末相較，今天遊客有較多，若沒下雨，來消費的遊客會更多。知名小吃店邱家小卷米粉、阿松割包、金德春捲、炸雞洋行等都見排隊人潮，其中小卷米粉內用都滿桌，生意回溫。

安平老街雖然仍是人潮稀落，但商家說，遊客稍微增多，但逛街的多，買東西的少。不過，多家飲食店生意都不錯，內用消費者多。商家阿財牛肉湯表示，疫情以來，以外帶為主，也暫停營業一段時間，上周末尚未營業，今天生意還不錯，但仍以防疫為首要。也有員工抱怨，因沒有勞保，無法領紓困補助，看得到吃不到，並指有人月入十多萬，照領補助，很不公平。