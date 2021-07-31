台南善化火車站建免費停車場遭許多車主佔用 將改收費

台南善化火車站周遭空地多年來日夜停滿各式車輛亂象叢生，善化區公所向台鐵爭取土地無償借用、向台糖租用土地，興建停車場可望解決火車站前及周遭的停車亂象，但因未收費才開放沒幾天就出現有人長時間佔用，公所為解決新亂象，決定改成收費停車場，市府將協調由台鐵經營收費，市府則協助解決停車場內建物與空地切割，以符合收費停車場使用的法令，讓台鐵經營停車場，解決公所管理的負擔。

善化區長方澤心表示，善化火車站旁空地長年有大批民眾就近停車，因缺乏管理亂象叢生，影響周遭道路交通、當地居民抱怨連連，為了導正亂象除請警方加強違規停車取締，公所也協調爭取停車環境改善、新建汽機車停車場。

他說，為了興建停車場台鐵無償借用土地，站區內有一塊台糖土地，則由公所以一年近30萬元承租，讓整個停車場更完整、行車出入動線較順暢。

區公所基於使用者付費，更避免有人長期占用停車場，原計畫將免費的停車場，改成收費停車場，也可解決管理人力負擔；不過停車改成要收費，台鐵公司對無償借用土地有意見，但若由台鐵收費，則因停車場內有建築物，無法符合法令規定。