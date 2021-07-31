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鄭怡靜奧運得銅牌 老家台南消防分隊搭便車宣傳辦抽獎

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
鄭怡靜奧運得銅牌，老家歸仁消防保西分隊辦抽獎宣傳活動。圖／台南市消防局提供
鄭怡靜奧運得銅牌，老家歸仁消防保西分隊辦抽獎宣傳活動。圖／台南市消防局提供

桌球好手鄭怡靜奧運得銅牌、老家台南歸仁消防保西分隊搭便車舉辦「住警器」抽獎活動，在臉書官網宣導貼文下方留言「鄭怡靜加油、台灣加油，安裝住警器，安全有保庇」者，可獲抽獎資格，果然在鄭怡靜熱潮加持下，吸引鄉親數百人參加，得獎名單近日公布。

奧運桌球混雙選手鄭怡靜擊敗韓國晉級4強後，保西消防分隊也在臉書粉絲專頁悄悄舉辦宣導安裝「住警器」並且幫在地歸仁選手鄭怡靜加油集氣活動，粉絲頁內容宣導民眾「住宅用火災警報器」需選用有消防署合格認可標示雷射標籤，及各種安裝注意事項。

保西分隊也趁機舉辦「留言幫鄭怡靜加油抽住警器」活動，結果鄭怡靜及林昀儒選手不負眾望銅牌戰直落四擊退法國，也有大批民眾參與留言。

保西分隊副中隊長吳博弘表示，活動是全體隊員集思廣益，在地消防隊守護地區人民財產安全、在地選手出外征戰當然也不能少了鄉親鼓勵。

消防局長李明峯表示，為深化民眾的安全常識，各單位應運用各種管道加強宣導，疫情期間民眾宅在家時間相對增加，居家用火、用電安全更應該重視，裝置住宅用火災警報器，能在火勢擴大前發出警報聲響、提醒及早避難逃生，減少傷亡與損失。

奧運 火災 疫情 鄭怡靜

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