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西南氣流大雨猛灌台南市區12處淹水 南區雨量達121毫米

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市小東路地下道今天上午又積水60公分。圖／水利局提供
台南市小東路地下道今天上午又積水60公分。圖／水利局提供

台南市水利局表示，依據氣象資料顯示，今天上午起西南風逐漸增強為西南氣流，這波西南氣流的降雨熱區廣泛分布在沿海到內陸的平地，小東地下道一帶因降雨強烈，上午9點20分左右積水近40公分，雨勢減緩後配合現場抽水機組全力抽排，積水在9點50分即消退並開放通車。

水利局表示，今天上午積淹水災情主要為強降雨集中宣洩不及所致，總計5行政區共12處，主要集中在南區喜樹路222、252、288巷；灣裡路61、62、211、222、263及288巷道內，降雨緩和後已在上午10點30分全部退水完畢。

今天凌晨0時至9時40分，最大累積雨量為南區121毫米，仁德區112毫米。最大時雨量為南區63.5毫米（8點10分至9點10分）、中西區53毫米（8點10分至9點10分），部份區域排水無法及時宣洩，造成少數道路路段積水情況，但尖峰雨勢通過後即迅速退水。

水利局表示截至上午11時30分止，計有33座抽水站啟動，總抽水量為222萬噸；目前尚有16座運轉中，近日天氣受西南季風影響，請民眾多加留意。

西南氣流 雨量

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