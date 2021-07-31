餐飲業要疫苗！嘉義冠軍麵食館原訂今開放內用 因疫情又展延

嘉義縣市近期新增11例確診案例，縣市政府都宣布，即日起至8月6日提升防疫管制措施、持續疫調，餐飲業、夜市只能外帶，不開放內用，餐飲業者直言「很痛」，也質疑下月6日後真的能開放？直言完成疫苗注射才能解決，呼籲中央快發放疫苗，讓餐飲業恢復內用做生意。

曾獲臺北國際牛肉麵節創意組全國總冠軍、2018嘉義市美食評比冠軍，嘉義半畝田北方麵食館負責人劉慶宗表示，麵食館客群約8成內用、2成外帶，現在現做麵食銷量有限，最受歡迎、外帶的都是冷凍燒、煎餅，遇到這次疫情突起，內用只能再等等。

「疫苗才是王道！」劉慶宗說，他和員工日前積極登記注射疫苗，計算14天有保護力後，原公告今起開放內用，許多老客戶都預約今天用餐，這下只能再等等；其實最重要還是疫苗，如果超過7成民眾都已注射疫苗，大家出門才能安心，希望中央疫苗配送速度加快。

阿典師餐廳負責人黃嘉星說，已採購隔板、做好安全防護，沒想到突然又限制內用，這麼突來的疫情，下月6日後真的能開放？政府快提供疫苗注射、大家才能安心。

「很痛，為了安全必須接受！」嘉義市樂億皇家飯店副總曾錦堂表示，停止內用兩個月 ，好不容易才等到開放，現在又限制內用，心裡當然不好受，但看到疫情突然又在身邊發生，政府做這樣的限制應該是對的，因為大家都沒有打疫苗，第一線服務人員真的很危險。

曾錦堂說，餐飲、服務業第一線人員都是2 、30歲年輕人，地方政府認真疫調、清消，中央應該盡快撥發足夠疫苗到地方，盡全力、用最快速度施打，當餐飲業者、一般民眾都打完疫苗，大家工作時才不會壓力這麼大。