影／台南小東路地下道積水60公分 轎車闖入拋錨淹水中
台南市今天上午降下豪雨，9時10分多東區及北區交界處小東路地下道積水已逾半輪胎，惟大雨不停歇，積水加速，一度達60公分，警方已派員到場警戒，準備拉封鎖線，其間有轎車由台南公園往成大方面，行經積水處熄火，車主見狀及時逃出轎車才未被淹沒，經詢問經過，車主懊惱說「不要再問了」，急著要搶救愛車脫困。
車主表示，當時通過小東路地下道時，警方並未將他攔下，也還沒拉封鎖線。然而，他沒想到，車子開到一半，才發現地下道積水很高，直覺事情不妙，此時車子進水熄火，無法前進，只好趕緊奪門而出。
上午9時10分左右，警方已回報小東地下道積水半個輪胎高，台南市警一、五分局準備在地下道兩側拉起封鎖線，暫時封閉時，沒想到還有車子誤闖地下道而受困。警方指出，當時看到車子要攔，已經來不及了。
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