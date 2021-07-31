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影／台南小東路地下道積水60公分 轎車闖入拋錨淹水中

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影／台南小東路地下道積水60公分 轎車闖入拋錨淹水中

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市上午小東路地下道積水已逾半輪胎，惟大雨不停歇，積水加速，一度達60公分，有轎車受困。記者邵心杰／攝影
台南市上午小東路地下道積水已逾半輪胎，惟大雨不停歇，積水加速，一度達60公分，有轎車受困。記者邵心杰／攝影

台南市今天上午降下豪雨，9時10分多東區及北區交界處小東路地下道積水已逾半輪胎，惟大雨不停歇，積水加速，一度達60公分，警方已派員到場警戒，準備拉封鎖線，其間有轎車由台南公園往成大方面，行經積水處熄火，車主見狀及時逃出轎車才未被淹沒，經詢問經過，車主懊惱說「不要再問了」，急著要搶救愛車脫困。

車主表示，當時通過小東路地下道時，警方並未將他攔下，也還沒拉封鎖線。然而，他沒想到，車子開到一半，才發現地下道積水很高，直覺事情不妙，此時車子進水熄火，無法前進，只好趕緊奪門而出。

上午9時10分左右，警方已回報小東地下道積水半個輪胎高，台南市警一、五分局準備在地下道兩側拉起封鎖線，暫時封閉時，沒想到還有車子誤闖地下道而受困。警方指出，當時看到車子要攔，已經來不及了。

經詢問經過，車主懊惱說「不要再問了」，急著要搶救愛車脫困。記者邵心杰／攝影
經詢問經過，車主懊惱說「不要再問了」，急著要搶救愛車脫困。記者邵心杰／攝影
警方已回報小東地下道積水半個輪胎高，準備在地下道兩側拉起封鎖線，暫時封閉時，沒想到還有車子誤闖地下道而受困。記者邵心杰／攝影
警方已回報小東地下道積水半個輪胎高，準備在地下道兩側拉起封鎖線，暫時封閉時，沒想到還有車子誤闖地下道而受困。記者邵心杰／攝影
台南市上午降下豪雨，小東路地下道積水，有轎車行經積水處熄火，見狀及時逃出轎車才未被淹沒。記者邵心杰／攝影
台南市上午降下豪雨，小東路地下道積水，有轎車行經積水處熄火，見狀及時逃出轎車才未被淹沒。記者邵心杰／攝影

車主 豪雨 東區

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